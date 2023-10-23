Митинг и концерт ко Дню призывника прошли в Солнечногорске
День призывника прошел в Солнечногорске. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику выпускникам курсов «Выстрел», погибшим в Великой Отечественной войне, а затем приняли участие в концерте.
Участие в митинге приняли призывники, кадеты, юнармейцы, а также представители администрации городского округа Солнечногорск, военного комиссариата, ветераны и члены местного отделения «Боевого братства».
«Уверен, что для наших солнечногорских ребят армейская служба станет хорошей школой жизни. Всегда помните, что военная служба - это святой долг каждого, будьте достойны своих дедов, отцов и старших братьев!» - сказал военный комиссар городского округа Солнечногорск Константин Ахметшин.
После торжественной части в доме культуры «Выстрел» прошел концерт. Для гостей выступили солисты и творческие коллективы округа.
Всего в рамках этой осенней кампании призывниками станут 150 юношей из Солнечногорска. Напомним, что они не будут проходить службу в зоне в специальной военной операции.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».