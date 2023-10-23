Митинг и концерт ко Дню призывника прошли в Солнечногорске

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Участие в митинге приняли призывники, кадеты, юнармейцы, а также представители администрации городского округа Солнечногорск, военного комиссариата, ветераны и члены местного отделения «Боевого братства».

«Уверен, что для наших солнечногорских ребят армейская служба станет хорошей школой жизни. Всегда помните, что военная служба - это святой долг каждого, будьте достойны своих дедов, отцов и старших братьев!» - сказал военный комиссар городского округа Солнечногорск Константин Ахметшин.

После торжественной части в доме культуры «Выстрел» прошел концерт. Для гостей выступили солисты и творческие коллективы округа.

Всего в рамках этой осенней кампании призывниками станут 150 юношей из Солнечногорска. Напомним, что они не будут проходить службу в зоне в специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.

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