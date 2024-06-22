22 июня 2024, 23:04

Митинг и акция «Свеча памяти» прошли в Шатуре

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В Шатуре прошла акция «Свеча памяти», посвященная 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Сотни жителей городского округа собрались у Вечного огня, чтобы почтить память погибших воинов.

Памятное мероприятие началось с торжественного митинга, на котором прозвучали речи о необходимости помнить и чтить подвиги предков. После чего участники акции выложили из 400 свечей надпись «Шатура помнит».

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны из городского округа на фронт ушли более 30 тысяч человек, треть из которых не вернулась домой. Акция «Свеча памяти» стала еще одним напоминанием о великой жертве, принесенной во имя мира и свободы.

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Митинги Общественные акции Шатура Великая Отечественная война
22 июня 2024, 22:39
Акция «Огненные картины войны» прошла в Луховицах
Телеканал «360»
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В Луховицах в рамках акции «Огненные картины войны» выложили портрет Ивана Григорьевича Воробьева, летчика-испытателя Великой Отечественной войны. Для создания портрета потребовалось шесть тысяч свечей и более четырех часов работы.

Рядом с изображением Воробьева участники акции разместили изображение штурмовика «Ил-2», на котором герой совершил 179 боевых вылетов. В мероприятии участвовали волонтеры, молодогвардейцы и представители луховицкого отделения партии «Единая Россия».

Отметим, что акция прошла в рамках партийного проекта «Историческая память» и приурочена ко Дню памяти и скорби.

По завершении создания «огненной картины» участники провели митинг и почтили память героев минутой молчания.

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Луховицы Великая Отечественная война
22 июня 2024, 22:24
Глава Чехова Михаил Собакин проверил работу котельной в поселке Новый Быт
пресс-служба администрации г.о. Чехов
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После планового ремонта котельной в поселке Новый Быт глава городского округа Чехов Михаил Собакин лично провел инспекцию объекта. В результате ремонтных работ, которые включали дополнительные экспертизы котлов и капитальный ремонт участка трубопровода, подача горячей воды была полностью восстановлена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Глава округа сообщил, что котельная включена в Государственную программу по модернизации объектов теплоснабжения. В текущем году запланированы проектно-изыскательские работы, а на 2025 год намечен капитальный ремонт.

В ходе визита сотрудники котельной обратились к Михаилу Собакину с жилищным вопросом, на что было дано поручение рассмотреть возможность предоставления им жилья в общежитии.

Также глава округа осмотрел внутридворовые территории поселка и дал поручения убрать мусор и привести в порядок контейнерную площадку, установить ограждение возле раскопанного участка у дома № 29, покрасить и отремонтировать лавочки, мусорные баки и заборы, а также ликвидировать лужу и предотвратить последующие подтопления дороги.

Особое внимание уделили состоянию детских площадок. Глава поручил контролировать наличие песка, отремонтировать все элементы качелей и каруселей.

Благоустройство ЖКХ Чехов
22 июня 2024, 22:01
Жители Чехова выложили инсталляцию из 800 свечей ко Дню памяти и скорби
Пресс-служба г.о. Чехов
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Жители городского округа Чехов приняли участие в акции «Свеча памяти». Это мероприятие, приуроченное к 25-летию памятника Великой Победе, собрало около 250 человек у монумента, включая школьников, студентов, членов общественных объединений и военно-патриотических клубов.

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Глава муниципалитета Михаил Собакин выразил признание и благодарность бойцам, защищающим родину в опасных зонах и отметил, что эта акция напоминает нам о цене мира, которую мы оплачиваем трудом, болью и нечеловеческими страданиями.

Заместитель благочинного церкви Деонисий Пугачев подчеркнул, что в этом году 22 июня совпало с родительской субботой, день памяти ушедших предков.

Участники акции взяли по одной из 800 свечей и выложили на брусчатке перед памятником надпись «Чехов помнит», которую дополнил журавль, как символ бессмертия душ, павших в войнах и конфликтах.

Памятники Чехов Великая Отечественная война
22 июня 2024, 21:19
Акция «Свеча памяти» прошла в Воскресенске
Администрация г.о. Воскресенск
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В преддверии Дня памяти и скорби, который отмечается 22 июня, в городском округе Воскресенск прошла торжественная церемония у мемориала «Вечный огонь». Участники акции зажгли свечи в память о миллионах жертв Великой Отечественной войны.

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В мероприятии участвовали сотрудники администрации округа, представители полиции, образовательные организации, члены местного отделения «Опора России», волонтеры, юнармейцы и члены военно-патриотических организаций.

Глава Воскресенска Алексей Малкин подчеркнул значимость даты и отметил, что эту священную память мы будем передавать детям и внукам. Особенно актуально это сегодня, когда идет специальная военная операция, а наши воины снова отстаивают свободу и независимость родины.

Напомним, ровно 83 года назад началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей и унесла жизни более 27 миллионов людей. Участники акции выразили свою благодарность и уважение к подвигу народа, который встал на защиту отечества.

Воскресенск Великая Отечественная война

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