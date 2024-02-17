17 февраля 2024, 20:18

МИСК Подмосковья и региональное отделение РСО заключили соглашение о сотрудничестве

Сергей Хакимов
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Министерство информационных и социальных коммуникаций и региональное отделение Российских студенческих отрядов подписали соглашение о сотрудничестве на выставке-форуме «Россия». Оно предполагает всевозможную поддержку участников отрядов, а также информационное взаимодействие по вопросам патриотического воспитания.

17 февраля движение студенческих отрядов отмечает свой 65-летний юбилей, а также 20-летие учреждения молодежной организации Российских студенческих отрядов.

Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе отметила, что на сегодняшний день студенческие отряды Подмосковья насчитывают 3,5 тысячи участников. Она поблагодарила руководителя Московского областного регионального отделения РСО Павла Ковалева за огромную работу.

«Паша, тебе спасибо огромное за эту работу. От лица правительства Московской области, от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева хочется сказать вам всем огромное спасибо за вашу вовлеченность, за ваши добрые дела и за то, что вы не на словах, а на деле показываете, что труд на самом деле по-настоящему крут», - подчеркнула Екатерина Швелидзе.

Подписанное соглашение предполагает организационную, информационную, методическую и иную поддержку студенческих организаций области, а также информационное взаимодействие по вопросам патриотического воспитания.

Павел Ковалев отдельно отметил, что правительство, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оказывают активную поддержку развитию студенческих отрядов.

«Наше отделение за три года переместилось с 82-го на девятое место в стране. Это большой результат всей команды Подмосковья», - указал Павел Ковалев.

В рамках сотрудничества на 2024 год запланирована обширная программа мероприятий, включающая как традиционные для движения события, так и специальные мероприятия, посвященные 65-летию отрядов. Кроме того, в Подмосковье состоится всероссийская школа подготовки волонтеров юбилейного года РСО. Она соберет более 500 активистов.

Движение заработало в Подмосковье в 2020 году. За это время его численность превысила отметку в 3,5 тысячи участников. В прошлом году более 2,5 тысячи ребят смогли попробовать себя в разных профессиях, а также посетили различные регионы России.

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Студенты Выставка-форум «Россия»
17 февраля 2024, 19:44
Выставка «Родной земли многоголосье» открылась в Шатуре
Мартыненко Михаил
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Увлекательная краеведческая выставка «Родной земли многоголосье» открылась в библиотеке на проспекте Борзова в Шатуре. Она предлагает жителям Подмосковья окунуться в историю городского округа.

Одной из ярких особенностей выставки является сборник стихов под названием «Есть Родина у каждого из нас». В этой уникальной книге представлены свежие стихотворения от местных авторов, демонстрирующие любовь и привязанность к родному краю. Стихи позволяют почувствовать дух местности и ее уникальные черты.

На выставке внимание привлекают не только красочные экспонаты и уникальные работы искусства, но и книга, посвященная истории Шатурской ГРЭС - самой крупной электростанции в регионе. В издании под названием «Артгрэс» подробно описывается весь процесс ее строительства и развития, начиная с проектирования до современных технологических достижений.

В книге «Большая Шатура» представлена детальная информация о планах развития городского округа, его экономическом и научном потенциале, а также привлекательности для инвесторов.

«Выставка призвана показать богатство культурного наследия Шатуры и стать уникальной возможностью для жителей города углубиться в его историю и будущее», - подчеркнула библиотекарь Анна Каналина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Книги Выставки Шатура
17 февраля 2024, 18:49
Около миллиарда рублей инвестировали в производство альпинистского снаряжения в Истре
Светлана Борщева
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Компания «Венто», занимающаяся производством средств защиты для безопасной работы на высоте, приступила к строительству второй очереди производственно-складского комплекса в Истре. Этого удалось достичь благодаря инвестициям в один миллиард рублей.

Компанию «Венто» 30 лет назад основали энтузиасты-альпинисты для производства оборудования, необходимого в горах. Однако любые работы на высоте требуют схожих подходов к безопасности, и проект стал расширяться.

Сейчас здесь разрабатывают и производят страховочные системы, которые применяются специалистами для работы как на высоте, так и под землей. Компания также выпускает специальное оборудование, которое позволяет безопасно проводить высотные работы в любой отрасли и при различных условиях.

Запуск нового завода в Истре увеличит производственные мощности, а также расширит ассортимент выпускаемой продукции.

«Здесь находится строящийся объект на шесть тысяч квадратных метров, сюда вложено более одного миллиарда рублей инвестиций», - поделился гендиректор «Венто» Илья Маликов.

Запуск первой очереди запланирован на первый квартал этого года, а второй - через год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей , работающих в регионе.

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Инвестиции Истра Строительство
17 февраля 2024, 17:48
Фельдшер из Чехова Оксана Серна вошла в состав лучшей бригады скорой помощи Подмосковья
Елена Лабзина
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Фельдшер Чеховской подстанции Оксана Серна вошла в состав лучшей бригады скорой помощи Московской области в 2023 году. Вместе с другими медиками она получила награды и поздравления.

По итогам 2023 года в лучшую бригаду скорой помощи Подмосковья вошли врач Щелковской подстанции Алла Григорьева, фельдшер Чеховской подстанции Оксана Серна, медсестра Домодедовской подстанции Татьяна Федотова, водитель Балашихинской подстанции Иван Концов. Все они получили денежную премию, а главное - стали примером ответственности и профессионализма.

«Было неожиданно и очень приятно. Стимулировать, поддерживать медицинских работников важно и нужно. Ведь работа тяжелая, большая текучка кадров. Медиков необходимо мотивировать, ведь на них большая ответственность, им доверяют жизни людей», - поделилась Оксана.

Лучший фельдшер отметила, что награда - это заслуга работы всей бригады № 102, в которой она трудится. Ведь от слаженной работы команды зависит многое. Общий стаж Оксаны Серны в Чеховской станции скорой помощи составляет 24 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Награды Скорая помощь Врачи Чехов
17 февраля 2024, 17:00
Тендеры на ремонт и содержание дорог объявили в 3 городских округах Подмосковья
Медиаархив Подмосковья
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Сразу несколько государственных закупок на ремонт автомобильных дорог объявили в Подмосковье. Исполнителей ищут в Сергиево-Посадском, Долгопрудном и Пушкинском городских округах.

В Сергиево-Посадском округе победителю тендера предстоит выполнить ремонт дорог протяженностью почти четыре километра. Начальная (максимальная) цена контракта превысила 41 миллион рублей. Заявки от участников принимаются до 4 марта, а заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Сергиев Посад».

В Долгопрудном ищут исполнителя для проведения работ на участке от дома № 19 на Набережной улице до Стародмитровским шоссе. Стартовая цена лота почти достигла 42 миллионов рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 4 марта. Заказчик работ - администрация городского округа.

В Пушкинском городском округе исполнителю предстоит производить ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов по требованию заказчика в лице администрации округа на протяжении 2024 года. НМЦК составила 31 миллион рублей. Прием заявок завершится 4 марта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Благоустройство Дороги Сергиев Посад Долгопрудный Пушкино

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