Мишустин поздравил учителей из школы № 7 в Лобне с профессиональным праздником
Председатель правительства России Михаил Мишустин, в прошлом ученик школы № 7 в Лобне, поздравил своих педагогов с Днем учителя. За чашкой чая они вспомнили школьные годы и обсудили развитие системы образования.
Напомним, Всемирный день учителя ежегодно отмечают 5 октября.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды ко Дню учителя лучшим педагогам региона. Выдающиеся учителя и воспитатели получили знаки отличия, награды и премии.
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Мишустин встретился с учителем литературы Ларисой Барашевой, физкультуры и труда Ларисой Николаевой и физики Ниной Гусак. Он признался, что учиться ему нравилось.
При этом Михаил Владимирович отметил, что современные школы отличаются от советских. Так, в этом году в школе № 7 провели капитальный ремонт. Учреждение оснастили современным оборудованием, чтобы учеба для ребят была еще интереснее.