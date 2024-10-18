Мишонова заявила о возросшем количестве обращений из-за родительских конфликтов

Она поддержала предложение депутатов Госдумы об обязательном определении порядка общения с детьми после развода. По словам Мишоновой, закрепление этой нормы в законе в интересах детей станет большим благом.

«Отчуждение одного из родителей другим должно жестче наказываться государством. Это очень сильно травмирует детей и имеет тяжелейшие психологические последствия», - заявила Мишонова.

Она добавила, если родители в процессе развода не могут договориться о дальнейшем совместном воспитании ребенка, то в законе нужно предусмотреть обязательно бесплатную процедуру медиации.

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