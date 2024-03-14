Мишонова рассказала о восстановлении прав более 500 детей в Подмосковье в 2023 году

Больше всего заявлений в защиту детей поступило из Одинцова, Ленинского округа, Красногорска, Балашихи и других крупных округов. По словам омбудсмена, за год в Подмосковье также увеличилось количество обращений в защиту прав детей на охрану здоровья и медпомощь.

«Не во всех обращениях шла речь непосредственно о нарушении прав детей. Часто люди просто нуждались в консультации. Однако по 1699 обращениям нами проведены проверки. По остальным даны разъяснения, проведены консультации. Удалось восстановить права 502 детей», - прокомментировала Мишонова.

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