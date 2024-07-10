Мишонова предложила запретить выезд детей в СНГ при несогласии второго родителя

По ее словам, многие пары, которые не могут договориться о дальнейшем воспитании детей после развода, обращаются в суд, чтобы определить с кем останется жить ребенок, а также зафиксировать график встреч со вторым родителем. Иногда мамы или папы забирают детей под предлогом отдыха и скрываются в неизвестном направлении. Тогда приходится обращаться в международный розыск.

По ее мнению, если один из родителей наложил запрет на выезд ребенка за рубеж, эти ограничения должны действовать и при пересечении границ союзными государствами.

«Так мы сможем предупредить незаконный вывоз, а фактически похищение детей в недружественные страны», - заявила Мишонова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».