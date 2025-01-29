29 января 2025, 10:49

МинЖКХ Подмосковья рассказало о передовых технологиях в капремонте

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Современные технологии помогают контролировать капитальный ремонт в Подмосковье. Одним из таких инструментов стал ультразвуковой томограф — с его помощью специалисты могут проводить диагностику на новом уровне, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

Высокотехнологичный прибор позволяет оперативно оценить состояние объектов и выявить потенциальные риски. Томограф может выявить пустоты, расслоения и трещины в бетонных и железобетонных конструкциях. Он повышает точность обследования и помогает избежать аварийных ситуаций.

«Точность диагностики - это основа качественного строительного контроля. Использование передовых технологий, таких как ультразвуковой томограф, позволяет нашим экспертам обеспечивать высокий уровень надежности исследований на определенных этапах работ, - отметил глава ведомства Антон Велиховский.

Все строительные работы в Подмосковье ведутся под контролем специалистов технадзора. Они также сопровождают ремонт в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Строительство Ремонтные работы
29 января 2025, 11:35
Смертность от туберкулеза снизилась на 7,1% в Подмосковье за год
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Смертность от туберкулеза в Подмосковье в прошлом году снизилась на 7,1% и составила 1,3 на 100 тысяч человек. Этого удалось добиться благодаря комплексной профилактической работе.

Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер - ведущее учреждение в Подмосковье, где оказывают помощь пациентам с таким диагнозом. В него входит 12 филиалов и 28 отделений и кабинетов в составе больниц.

«В регионе проводится комплексная работа, в том числе по повышению доступности диагностики и профилактике, благодаря которой нам удается достичь результатов в снижении смертности от туберкулеза», - сказал главный врач медучреждения Сергей Смердин.

Благодаря профессиональной работе сотрудников диспансеру удалось стать Центром компетенций для медорганизаций, которые проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.

Больницы Врачи
29 января 2025, 10:49
Капремонт гимназии и дошкольного отделения школы № 2 начался во Фрязине
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Детский сад на улице Ленина и гимназию отремонтируют во Фрязине. Обновления будут глобальными — специалисты не только заменят инженерные коммуникации, но и установят современные средства обучения.

Дошкольное учреждение на 90 мест во Фрязине построили в 1960 году. Здание давно требовало ремонта.

Гимназия на 750 мест была построена в 1976 году и тоже нуждалась в обновлении инфраструктуры и инженерных систем.

Теперь в рамках капремонта в зданиях заменят фундамент, кровлю, фасады и входные группы. Также специалисты отремонтируют внутренние помещения, инженерные и электрические сети, установят современные средства обучения и воспитания.

Сейчас уже стартовал демонтаж старых конструкций. Ремонты должны завершить в этом году.

Отметим, что капремонт стал возможным благодаря национальному проекту «Образование».

Школы Детские сады Фрязино Ремонтные работы
29 января 2025, 10:43
Новые правила вывоза мусора начали действовать во Фрязине
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Планы работы администрации на 2025 год озвучили на совещании во Фрязине. В частности, в этом году будут более жестко следить за вывозом крупногабаритного мусора.

Совещание провел глава Фрязина Дмитрий Воробьев. Одной из тем стало исполнение алгоритма «Чистый двор».

Методику разработало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Задачу внедрить механизм во Фрязине поставил губернатор Андрей Воробьев.

В округе уже работают камеры системы «Безопасный регион». Встроенный в них искусственный интеллект фиксирует мусорные навалы в городе. Кроме того, ужесточили контроль и применение штрафных санкций к нарушителям.

«Хочу обратить особое внимание управляющих компаний на новые правила: складирование крупногабаритного мусора в течение 48 часов повлечет за собой крупный штраф. Необходимо не только обеспечить его своевременный вывоз, но и провести разъяснительную работу с жителями об ответственности за несоответствующее законодательству обращение с мусором», - отметил Дмитрий Воробьев.

Также на совещании поздравили коллектив курсов гражданской обороны «ЕДДС Фрязина» с призовым местом в смотре-конкурсе «Лучшие курсы гражданской обороны муниципальных образований Московской области». Глава муниципалитета вручил диплом начальнику Александру Морозову.

Кроме того, на встрече рассмотрели обращения жителей, поступившие в муниципальный Центр управления регионом за неделю. Большинство из них касалось социальной сферы и уборки дворовых территорий. Все вопросы глава взял под личный контроль.

Благоустройство Фрязино Мусор
29 января 2025, 09:45
Еще 22 учреждения присоединились к Единой школьной лиге Подмосковья
пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Ребята из 22 образовательных учреждений Щелкова и Орехово-Зуева присоединились к Единой школьной лиге Московской области. В проекте уже больше 10 тысяч юных спортсменов, о чем сообщили в Минспорте Подмосковья.

Новыми участниками проекта стали 10 школ Орехово-Зуевского городского округа: СОШ № 1 имени Героя России Шулайкиной, СОШ № 4, школа № 6, лицей, СОШ № 12, Ликино-Дулевская гимназия, Куровская гимназия, школа № 20 имени Бирюкова, СОШ № 16 и СОШ № 17.

В Щелкове свои команды для участия в лиге сформировали СОШ № 17, Щелковская гимназия № 6, гимназия № 2, СОШ № 3, СОШ № 11 имени Титова, СОШ № 12 имени Чкалова, лицей № 14 имени Гагарина, Медвежье-Озерская средняя школа № 19, СОШ № 24 имени Красовского, СОШ № 27, СОШ № 16, СОШ № 8 и Щелковский лицей № 7 ГОЩ.

В соревнованиях и активностях Единой школьной лиги Подмосковья теперь принимают участие представители 201 учебного учреждения из 13 округов Московской области. В этом году в рамках проекта пройдет более пяти тысяч соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Спортсмены Школы Щелково Орехово-Зуево

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