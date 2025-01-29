МинЖКХ Подмосковья рассказало о передовых технологиях в капремонте

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Высокотехнологичный прибор позволяет оперативно оценить состояние объектов и выявить потенциальные риски. Томограф может выявить пустоты, расслоения и трещины в бетонных и железобетонных конструкциях. Он повышает точность обследования и помогает избежать аварийных ситуаций.

«Точность диагностики - это основа качественного строительного контроля. Использование передовых технологий, таких как ультразвуковой томограф, позволяет нашим экспертам обеспечивать высокий уровень надежности исследований на определенных этапах работ, - отметил глава ведомства Антон Велиховский.

Все строительные работы в Подмосковье ведутся под контролем специалистов технадзора. Они также сопровождают ремонт в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.