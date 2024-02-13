МинЖКХ Подмосковья напомнило о возможности заключить договор на вывоз мусора онлайн

«ЭкоЛайн-Воскресенск» обслуживает 1,1 миллиона жителей и 6,6 тысячи предприятий и организаций. В январе к этому списку добавилось еще 48 новых абонентов - это фирмы, предприятия и организации. Лидером по количеству заключенных договоров стали Люберцы - здесь 21 контракт. Еще 12 заключили в Раменском, восемь - в Воскресенске, четыре - в Егорьевске, два - в Жуковском и еще один - в Бронницах.

Оформить договор можно в онлайн-формате на сайте регионального оператора. Еще один вариант - отправить заявку на электронную почту dogovor@ecoline-voskresensk.ru.

В Министерстве ЖКЖ Подмосковья отметили, что возможность быстро оформить договор по вывозу отходов - это одно из необходимых условий конструктивного взаимодействия жителей и регионального оператора. Важно, чтобы люди могли напрямую обратиться за услугой, а юридические лица отдавали предпочтение легальной компании, работающей при взаимодействии с ведомством.

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