МинЖКХ оценило работу Фонда капремонта Подмосковья

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В прошлом году фонд капитально отремонтировал 3514 домов, из них в 1127 привели в порядок кровли, фасады - в 613 домах, инженерные системы - в 706 домах. Систему газоснабжения модернизировали в 658 домах, лифты заменили - в 959. Таким образом, проживание улучшилось для более чем 500 тысяч человек.

Общий объем финансирования фонда в период 2023–2025 годы составит более 59 миллиардов рублей. Всего запланировали отремонтировать 4 830 многоквартирных домов.

В этом году фонд отремонтирует 1 239 домов. В них заменят 469 лифтов, систем газоснабжения - в 784, а также приведут в порядок фасады, фундаменты и выполнят другие работы.

«Деятельность фонда капитального ремонта Московской области комиссия оценила удовлетворительно. С прошлого года специалисты фонда вносят значительный вклад в улучшение жилищных условий не только подмосковных жителей, но и жителей новых регионов РФ», - сообщила Пухова.

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