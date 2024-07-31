Минжилполитики проводит день открытых дверей

Волоколамск отпраздновал 889 лет со дня основания. Ко Дню города подготовили большую программу с ярмарками, мастер-классами, выступлениями артистов цирка и российской эстрады.

Финалом праздника стал концерт артистов российской эстрады: выступили группы «Винтаж», «Инь-Ян» и другие.

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Интерактивные мероприятия проходили по всему городу: в Волоколамском кремле, парке Победы, на стадионе «Текстильщик». В городском парке развернулись десятки праздничных локаций: торговые ряды, мастер-классы, цирковые представления, художественные выставки, презентации семейных династий, богатырские поединки и многое другое.

«Здесь и матер-классы, и торговля, и тематические площадки для разных возрастов. У нас на территории округа находится усадьба Гончаровых, поэтому одна из локаций была посвящена Пушкину», - рассказала временно исполняющая полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

По традиции в День города чествовали отличников труда и культуры. Самых достойных наградили почетными грамотами и благодарственными письмами администрации округа и Московской областной думы.

На праздник в Волоколамск прибыли представители Лотошинского городского округа и делегация из городов-побратимов Верхнедвинска и Чечерска в Белоруссии.

«Делегация наша принимает ежегодно участие в праздничных мероприятиях. Всегда рады, что нас приглашают, мы поддерживаем тесные связи с Волоколамском. В городе всегда - только положительные впечатления», - отметил начальник отдела кадровой работы районного исполкома города Чечерск Вадим Крупенькин.