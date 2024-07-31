Минжилполитики проводит день открытых дверей
Министерство жилищной политики Московской области принимает заявки на онлайн — день открытых дверей. Он состоится в формате видеосвязи 2 августа.
Участники мероприятия получат разъяснения по вопросам выплаты компенсации пострадавшим от мошеннических действий. Для участия в дне открытых дверей приглашаются жители, которые пострадали от «двойных продаж», столкнулись с самостроями без разрешения на строительство, ликвидацией застройщиков. Решить их проблему Подмосковье планирует с применением региональных механизмов путем привлечения внебюджетного финансирования. Люди смогут вернуть потраченные деньги, получив денежные компенсации.
Заявки принимаются до 14:00 (1 августа) по номеру телефона 8 (498) 602-16-00 (добавочный 47613, 47926).
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».