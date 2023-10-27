Минжилполитики Подмосковья выберет банки для обслуживания средств на соцвыплаты
Министерство жилищной политики Московской области проводит открытый конкурс по отбору банков для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат молодым семьям. Прием заявок от кредитных организаций продлится с 1 по 20 ноября 2023 года.
Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».
Всю подробную информацию о проведении тендера, а также конкурсную документацию, можно найти на официальном сайте Министерства жилищной политики Московской области.
Напомним, программа «Социальная ипотека» была запущена на территории Подмосковья по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. За время ее реализации собственное жилье успели получить врачи, учителя, молодые ученые и тренеры.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».