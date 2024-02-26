Минжилполитики Подмосковья сообщило о старте нового потока программы для архитекторов

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На этот раз у участников нет возрастных ограничений. Кроме того, в конкурсный отбор могут попасть представители любых профессий, активно работающих с тематикой пространственного развития России.

Участникам предстоит пройти четыре модуля, тренинги и лекции, а также поучаствовать в исследовательских поездках.

«За время реализации „Архитекторов.рф“ мы подготовили 517 архитекторов, градостроителей, муниципальных и госуправленцев из 135 городов и 80 регионов нашей страны», - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По его словам, выпускники успешно применяют полученные знания и создают высококлассные проекты городской среды по всей России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».