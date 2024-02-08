Минжилполитики Подмосковья проведет прямой эфир о выплатах пострадавшим от мошенников жителям

Профориентационные занятия цикла «Россия - мои горизонты продолжают проводить в подмосковных школах. На этой неделе уроки посвятили транспортной отрасли.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, школьникам и студентам рассказали о последних достижениях в транспортной сфере, а также о востребованных специальностях. Участники встречи посмотрели видеоролик с выставки «Россия» и поиграть в игру «Было - Стало». Это позволило им узнать об эволюции транспорта.

В конце уроков подростки сделали вывод, что будущее этой сферы стоит а цифровыми технологиями, вниманием к экологии и безопасностью.

Курс «Россия - мои горизонты» направлен на формирование у школьников и студентов колледжей готовности к выбору профессии, а также познакомить их с рынком труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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