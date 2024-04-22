Минжилполитики Подмосковья проведет день открытых дверей

Эксперты ведомства расскажут о выплатах компенсаций пострадавшим от мошеннических действий. К участию в видеоконференции приглашаются жители, которые столкнулись с двойными продажами, самостроем без разрешения на строительство, ликвидацией застройщиков. Все они не попадают под ФЗ-214, но решить их проблему Подмосковье планирует с применением региональных механизмов. Люди смогут вернуть потраченные деньги, получив денежные компенсации.

Заявки на видеоконференцию принимаются до 14:00 24 апреля по номеру телефона: 8 (498) 602-16-00, добавочные 47613 и 47926.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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