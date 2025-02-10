Минжилполитики Подмосковья подвело итоги работ в кластерах ИЖС за январь

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В кластере «Дмитров Дом» рабочие уже начали отделку и инженерные работы. Также они возводят террасы, балконы и лоджии. На дальних линиях закладывают фундаменты, строят каркасы зданий, монтируют кровли и прокладывают газовые сети.

В «Истра Доме» уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию пяти коттеджей. Специалисты ведут отделочные и инженерные работы. В поселке строят дороги и контрольно-пропускной пункт.

В комплексе «Пушкино Дом у воды» в постройках первой линии возводят стены, перегородки и фронтоны, а также выполняют внутреннюю отделку. Рабочие устанавливают окна и утепляют помещения.

Развитием территорий за счет внебюджетных источников финансирования занимаются компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие застройщики.