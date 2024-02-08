Минжилполитики Подмосковья назвало преимущества квартир с отделкой
Многие покупатели покупают квартиры с готовой отделкой. В Министерстве жилищной политики Московской области назвали категории граждан, кому точно следует присмотреться к данной покупке.
Квартира с отделкой подойдет тем, у кого нет времени на ремонт. Например, надо быстро переехать, а времени выбирать обои, ламинат и цвет краски нет. Также это хороший вариант для тех, кто хочет сэкономить. Отделка включена в стоимость квартиры и, соответственно, на нее распространяются ипотечные условия.
Квартира с отделкой - хороший вариант для тех, кто рассматривает ее как временное жилье. Помимо этого, отделка от застройщика - удобный вариант для инвесторов. Квартиру можно быстро сдать в аренду и получать доход.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переселении жителей аварийных домов в Солнечногорске. По его словам, еще 100 квартир расселят к июню.
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