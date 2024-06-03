Минжилполитики Подмосковья напомнило условия программы «Бюджетная ипотека»

Минжилполитики реализует программу совместно с «ДОМ.РФ». Стать ее участниками могут медработники и учителя, а также ученые и специалисты в области оборонно-промышленного комплекса.

По условиям программы специалист должен заключить трудовой договор с организацией не менее чем на пять лет. Участники «Бюджетной ипотеки» получают жилищную субсидию на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья, а также снижение процентной ставки по кредиту на 2% пункта на весь его срок.

Важно, что максимальная сумма по кредиту не должна превышать 15 миллионов рублей. В рамках программы участник может приобрести квартиру, в том числе на этапе строительства, а так же жилой дом с участком.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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