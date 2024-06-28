Минжилполитики Подмосковья напомнило способы снизить налог при продаже квартиры

Во-первых, можно подождать, пока завершится минимальный срок владения недвижимостью. Он составляет три года для собственности, полученной в подарок, унаследованной или приватизированной, пять лет во всех остальных случаях.

Во-вторых, можно воспользоваться налоговым вычетом. Данный способ позволяет уменьшить сумму на миллион при продаже жилых помещений и на 250 тысяч рублей - нежилых.

Еще один способ - приобрести недвижимость на собственные деньги. Так, средства можно учесть при продаже квартиры и снизить налоговую базу на эту сумму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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