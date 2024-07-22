Минжилполитики Подмосковья напомнило способы проверки квартир перед покупкой

Во-первых, необходимо проверить собственника. Это позволит покупателям обезопасить себя от признания сделки по покупке квартиры недействительной. В ведомстве порекомендовали запросить у продавца выписку из ЕГРН и справку о регистрации.

Во-вторых, следует запросить нотариальную доверенность. В ней должны быть указаны адрес жилья, а также паспортные данные сторон. Помимо этого, нужно проверить основание права собственности, узнать, кто зарегистрирован в квартире и запросить информацию в МВД.

Покупателям также рекомендуют проверить справку по ипотеке и изучить кадастровый паспорт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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