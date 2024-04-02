Минжилполитики Подмосковья напомнило способы переоформления собственности на квартиру

Купля-продажа - это сделка, которая подразумевает регистрацию перехода прав в ЕГРН и передачу денежных средств. Дарение для родственников не облагается налогом, а в остальных случаях одаряемому нужно заплатить государству 13% от стоимости квартиры. Рента же подходит желающим получить пожизненное либо постоянное содержание взамен передаваемой квартиры.

Чтобы отказаться от права собственности на квартиру, необходимо подать заявление о признании объекта бесхозяйным имуществом. При этом, пока объект находится на учете в качестве бесхозяйного, собственник обязан оплачивать налоги, коммунальные счета, содержать имущество, а также нести за него ответственность.

Напомним, первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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