Минжилполитики Подмосковья напомнило правила сделок с общим имуществом супругов

Общим имуществом мужа и жены считается недвижимость, купленная в период брака за счет общих доходов. Право на владение также принадлежит супругу, который по уважительным причинам не имел собственного дохода во время приобретения жилплощади.

Имущество, которое принадлежало человеку до брака или было подарено во время супружеской жизни, считается его личной собственностью.

Сделку по распоряжению общим имуществом можно совершить с согласия другого супруга, в противном случае в ЕГРН вносят запись об отсутствии разрешения мужа или жены. Позже супруг, согласие которого не было получено в законном порядке, может оспорить сделку в суде и признать ее недействительной.

Жителям Подмосковья напомнили, что наличие официального разрешения снижает риск покупки объекта по сделке, которая впоследствии может быть оспорена.