17 февраля 2025, 11:54

Минжилполитики Подмосковья напомнило правила сделок с общим имуществом супругов

Министерство жилищной политики Московской области
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Московская область — один из крупнейших регионов по объему строительства жилья. Квартиры и дома чаще всего становятся совместной собственностью супругов. Министерство жилищной политики региона рассказало об особенностях операций с недвижимостью в семье.

Общим имуществом мужа и жены считается недвижимость, купленная в период брака за счет общих доходов. Право на владение также принадлежит супругу, который по уважительным причинам не имел собственного дохода во время приобретения жилплощади.

Имущество, которое принадлежало человеку до брака или было подарено во время супружеской жизни, считается его личной собственностью.

Сделку по распоряжению общим имуществом можно совершить с согласия другого супруга, в противном случае в ЕГРН вносят запись об отсутствии разрешения мужа или жены. Позже супруг, согласие которого не было получено в законном порядке, может оспорить сделку в суде и признать ее недействительной.

Жителям Подмосковья напомнили, что наличие официального разрешения снижает риск покупки объекта по сделке, которая впоследствии может быть оспорена.

Семья Недвижимость
17 февраля 2025, 11:59
Мужчине после ДТП помогли заново научиться ходить в больнице в Электростали
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Мужчина в возрасте 40 лет поступил в больницу в Электростали для прохождения реабилитации после ДТП. Из-за тяжелых травм он потерял возможность ходить. Благодаря комплексному восстановлению он уже способен самостоятельно преодолеть до 150 метров.

Летом прошлого года пациент возвращался домов на велосипеде. Его сбила машина, после чего он упал с моста и приземлился на обочину под ним. Спустя три часа мужчина пришел в себя и стал звать на помощь. Один из прохожих его услышал и вызвал скорую.

Мужчину доставили в больницу с множественными переломами и тяжелыми травмами, ему провели три сложные операции. По словам заведующего реабилитационным отделением Садрутдина Шарапутдиновича, пациент поступил в начале года и был в лежачем состоянии - он не мог ходить и разгибать ногу.

«Мы работали над тем, чтобы вдохновить его, помочь справиться с его страхами и неуверенностью. Начинали с простых упражнений, постепенно увеличивая нагрузку. Теперь, когда он уже шагает по коридорам нашего отделения с улыбкой на лице, я вижу, как он снова начинает доверять себе и своим силам», - сказал он.

Мужчине подобрали индивидуальный план лечения. С ним работали невролог, психолог, массажист, физиотерапевт и другие специалисты. В ходе реабилитации они использовали передовое оборудование: специальные тренажеры и системы.

Пациент еще продолжает восстановление, но уже может самостоятельно пройти 150 метров.

Больницы Врачи Электросталь
17 февраля 2025, 11:56
Выставки, концерты и мастер-классы пройдут 23 февраля в парках Подольска
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В округе 23 февраля запланированы праздничные мероприятия «Разрешите поздравить!» в честь Дня защитника Отечества, которые пройдут в двух парках. Гости смогут посетить концерты, выставку оружия и техники, а также принять участие в тематических мастер-классах.

В парке имени Виктора Талалихина пройдет выставка оружия и военной техники. С 12:00 здесь также будут проходить мастер-классы, в том числе по сборке и разборке автомата. Кроме того, все желающие смогут создать открытку для солдата. Будет организована тематическая фотозона «Мой защитник», где каждый сможет запечатлеть памятные моменты.

Кроме того, в парке будет работать ярмарка и самоварная станция. В рамках праздника состоится концертная программа «Во славу Отечества». Также все желающие смогут покататься на лошадях и пони.

В это же время в Детском парке культуры и отдыха в Климовске, начиная с 12:00, пройдет спортивно-патриотическая игра «Зарница». Посетителей парка ждет концертная программа «Во славу Отечества», а также мастер-класс «Открытка для любимого защитника». Также будет организована выставка «Защитник Отечества», где каждый сможет увидеть уникальные экспонаты. На ярмарке местных мастериц можно будет приобрести изделия ручной работы.

Вход на все мероприятия бесплатный для всех желающих. Возрастное ограничение 0.

Подольск Выставки Концерты 23 февраля Парки
17 февраля 2025, 11:22
Встреча администрации с жителями прошла в поликлинике № 1 в Воскресенске
Unsplash
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Очередное мероприятие в выездном формате с участием заместителей главы городского округа и специалистов профильных структур прошло на базе поликлиники № 1 Воскресенской больницы. Сотрудники медучреждения после рабочего дня смогли задать интересующие их вопросы.

Одной из тем, обсуждавшихся на встрече, стал вопрос о том, что территория земельных участков, выделенных врачам, нуждается в проведении коммуникаций, освещения и благоустройстве дорог. Заместитель главы округа Егор Ермаков отметил, что необходимый пакет документов уже формируется, после чего проведут соответствующие работы.

Галина Матвеева работает в поликлинике с 1983 года. На встречу с представителями администрации пришла, чтобы решить давний вопрос. Кровля на крыше ее дома на улице Железнодорожной протекает. Женщина рассказала, что многократно обращалась с жалобами, но так никто и не пришел составить акт об ущербе. Старшей медсестре пообещали разобраться с ее проблемой.

Врач-невропатолог и мать двоих детей Светлана Белкина, проживающая в деревне Исаково, решила узнать о возможности организации школьного автобуса. «В настоящей момент возможность подачи школьного автобуса не предоставляется, потому что в соответствии с правилами дорожного движения нет возможности сделать разворотную полосу и высадить детишек в безопасности. Будем прорабатывать другой маршрут подъезда к школе», - ответила заместитель главы Воскресенска Ольга Коротеева.

Транспортное сообщение, дороги и благоустройство стали одними из основных тем встречи. Все обращения были зафиксированы в письменном виде и в обязательном порядке получат обратную связь. Вопрос по земельным участкам, предоставленным врачам на территории округа, помогают решать региональные власти.

Формат взаимодействия на рабочем месте экономит время сотрудников и делает общение с представителями власти более удобным. А главное - позволяет жителям быть услышанными и получить актуальную информацию по волнующим вопросам.

ЖКХ Поликлиники Воскресенск
17 февраля 2025, 11:00
Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 19 февраля
Минтранс Подмосковья
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Специалисты Минтранса Московской области 19 февраля проведут цикл вебинаров по вопросам подачи документов на региональном портале госуслуг. Жителям разъяснят, как правильно составлять заявки.

Специалисты также назовут ключевые требования к документам и причины отказа в предоставлении услуг в сфере транспорта и дорог. Серия вебинаров будет состоять из 14 уроков.

Сотрудники ведомства объяснят тонкости согласования проектов и схем организации дорожного движения, получения разрешения легковым такси на перевозку пассажиров и багажа. Кроме того, они расскажут об обслуживании карт «Стрелка», предоставлении земли для строительства автодорог и многом другом.

Дороги

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