02 ноября 2024, 10:37

Минжилполитики Подмосковья напомнило правила продажи квартиры в ипотеке

Unsplash
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Продажа квартиры в ипотеке может оказаться сложной задачей, поскольку такая недвижимость находится в залоге у банка, и для регистрации перехода права собственности требуется его разрешение. Минжилполитики Московской области напомнило правила, которые помогут заключить сделку с недвижимостью.

Обычно банки дают одобрение на продажу в двух случаях: если по результатам сделки кредит будет полностью закрыт или покупатель возьмет на себя оставшийся долг. Также расчеты по сделке проходят через ипотечный банк продавца.

Продажа может осуществляться несколькими способами. Первый вариант - покупатель оплачивает всю стоимость квартиры своими средствами, что возможно, если продажная цена покрывает задолженность продавца. Если квартира подешевела и сумма сделки не покрывает остаток по кредиту, могут понадобиться дополнительные гарантии от продавца, например, наличие средств на счете в другом банке.

Второй вариант - банк переоформляет ипотечный договор на покупателя, если тот соответствует требованиям банка. При этом график платежей останется прежним, но покупатель может запросить изменение срока или суммы взносов.

Важно, если банк продавца или покупателя возражает против сделки, сначала нужно снять обременение с недвижимости. В этом случае продавец может предложить покупателю задаток на сумму долга, оформив предварительный договор купли-продажи.

Недвижимость
02 ноября 2024, 10:15
Месяц пожарной безопасности объявили в Подмосковье
Медиасток.рф
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Ноябрь станет месяцем пожарной профилактики в Подмосковье по инициативе детского омбудсмена Ксении Мишоновой. Тематические занятия, лекции и уроки пройдут во всех городских округах региона.

«К сожалению, в этом году мы видим рост числа трагических случаев с детьми на пожарах. Хотим обратить внимание каждого родителя на эту проблему, чтобы больше не допустить гибели детей в огне», - говорит уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Самыми частыми причинами пожаров стали возгорание электроприборов, нарушения при использовании печного отопления, неосторожное обращение с огнем.

Пожары часто происходят по ночам. В этом году такие трагедии случались в том числе и в многодетных семьях, что приводило к гибели детей. Причем, семьи были благополучными.

Омбудсмен отметил, что если бы в домах установили дымовые пожарные извещатели, многих трагедий удалось бы избежать. Это простое устройство должно стоять в каждом доме, где есть дети.

Ранее Ксения Мишонова призвала научить школьников любого возраста базовым правилам безопасности. Это поможет спасти жизнь в экстренных ситуациях.

Пожары Дети Отопление
02 ноября 2024, 09:46
Готовность коммунальной техники к зиме проверили в парках Балашихи
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Смотр техники провели в парке «Пехорка-лес» в Балашихе. Комиссия оценила готовность коммунальных служб к зиме.

В этом парке убирать территории от снега будут 10 единиц спецтехники. Это трактора, минипогрузчик, газели и снегооуборщики.

«Проверили готовность полностью нашей Дирекции парков к зимнему периоду. Дирекция парков у нас ежегодно прирастает по территориям. Это уже большое учреждение по количеству людей и по площади. Помимо наших больших городских парков, мы также закрепляем за ними и общественные пространства, скверы и бульвары. Вся техника исправна. Замечаний никаких нет. Весь персонал укомплектован ручным инвентарем и спецодеждой. Поэтому ждем наступления зимы, опасений никаких у нас нет», - отметил заместитель главы администрации городского округа Балашиха Максим Сидоркин.

В парках округа будут работать более 60 дворников. Их уже обеспечили спецодеждой и инвентарем.

Пешеходные дорожки будут обрабатывать гранитной крошкой. Специалисты закупили свыше трех тысяч мешков по 25 килограммов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Балашиха Парки
01 ноября 2024, 22:24
Ивантеевский фундук из Подмосковья вырастят в Белоруссии
Минимущества
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Лесной питомник Московской области и Инспекция по испытанию сортов растений из Беларуси заключили контракт на размножение и создание плантаций фундука сорта «Подарок Ваничевой». Его создали в Ивантеевском лесопитомнике.

По словам министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, питомник получил патент на это селекционное достижение в прошлом году.

«Его включение в реестр допущенных к промышленному производству открыло широкие возможности для крупных и средних российских аграриев по созданию промышленных орехоплодных плантаций, а также фермерских и садоводческих хозяйств в различных регионах страны», - рассказал Фирсов.

Генеральный директор Ивантеевского лесного селекционного опытно-показательного питомника Сергей Устинов отметил, что этот сорт фундука стал популярен не только на территории России, но его захотели выращивать и коллеги из Белоруссии.

«Интерес белорусских коллег к данному сорту для выращивания орехов с последующим применением при производстве кондитерских изделий открывает дополнительные возможности для популяризации селекционных достижений Ивантеевского лесопитомника на постсоветском пространстве», - сказал Устинов.

По своим количественным и качественным показателям этот сорт значительно опережает многие сорта. Его урожайность - до шести килограммов орехов с куста, а размерами он на 24% превышает самый крупный в мире орех фундука сорта «Трапезунд».

Сельское хозяйство
01 ноября 2024, 21:57
Коммутационное оборудование обновили на подстанциях Подмосковья к зиме
Россети
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Подмосковные энергетики обновили коммутационное оборудование на главных подстанциях Московской области перед предстоящей зимой. Наибольшие объемы работ выполнили в Одинцовском, Богородском, Наро-Фоминском и Орехово-Зуевском городских округах, а также в Электростали и Черноголовке.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, специалисты провели ревизию оборудования, а также заменили дефектные детали.

«Ремонт разъединителей - одно из основных мероприятий ремонтной кампании. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтных и профилактических работ», - пояснили в ведомстве.

Черноголовка Электросталь Ремонтные работы Богородский

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