Минжилполитики Подмосковья напомнило правила продажи квартиры в ипотеке

Обычно банки дают одобрение на продажу в двух случаях: если по результатам сделки кредит будет полностью закрыт или покупатель возьмет на себя оставшийся долг. Также расчеты по сделке проходят через ипотечный банк продавца.

Продажа может осуществляться несколькими способами. Первый вариант - покупатель оплачивает всю стоимость квартиры своими средствами, что возможно, если продажная цена покрывает задолженность продавца. Если квартира подешевела и сумма сделки не покрывает остаток по кредиту, могут понадобиться дополнительные гарантии от продавца, например, наличие средств на счете в другом банке.

Второй вариант - банк переоформляет ипотечный договор на покупателя, если тот соответствует требованиям банка. При этом график платежей останется прежним, но покупатель может запросить изменение срока или суммы взносов.

Важно, если банк продавца или покупателя возражает против сделки, сначала нужно снять обременение с недвижимости. В этом случае продавец может предложить покупателю задаток на сумму долга, оформив предварительный договор купли-продажи.