Минжилполитики Подмосковья напомнило правила оформления семейной ипотеки
Для удобства жителей Московской области действует программа «Социальная ипотека». Она позволяет получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке. Программой можно воспользоваться для покупки квартиры в новостройке, на вторичном рынке или для приобретения частного дома с земельным участком.
В Минжилполитики Московской области напомнили, что воспользоваться программой могут семьи, в которых первый ребенок или последующие дети родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, двое или более детей до 18 лет, есть ребенок с инвалидностью.
Оформить заявление можно до 1 июля 2024 года. Для этого нужно подать заявление в банк, который участвует в программе. Если семья воспитывает ребенка с инвалидностью, льготную ипотеку можно оформить до конца 2027 года.
Максимальная сумма ипотеки составляет 12 миллионов рублей.
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