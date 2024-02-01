01 февраля 2024, 11:03

Минжилполитики Подмосковья напомнило правила оформления семейной ипотеки

Unsplash
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Для удобства жителей Московской области действует программа «Социальная ипотека». Она позволяет получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке. Программой можно воспользоваться для покупки квартиры в новостройке, на вторичном рынке или для приобретения частного дома с земельным участком.

В Минжилполитики Московской области напомнили, что воспользоваться программой могут семьи, в которых первый ребенок или последующие дети родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, двое или более детей до 18 лет, есть ребенок с инвалидностью.

Оформить заявление можно до 1 июля 2024 года. Для этого нужно подать заявление в банк, который участвует в программе. Если семья воспитывает ребенка с инвалидностью, льготную ипотеку можно оформить до конца 2027 года.

Максимальная сумма ипотеки составляет 12 миллионов рублей.

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01 февраля 2024, 11:28
Губернатор Подмосковья поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Пресс-служба губернатора Московской области
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Сегодня 15 лет со дня интронизации патриарха Кирилла — он стал главой Русской православной церкви в 2009 году. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил предстоятеля РПЦ за преданность избранному им пути и поздравил с годовщиной события.

Сегодня 15 лет со дня интронизации патриарха Кирилла - он стал главой Русской православной церкви в 2009 году. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил предстоятеля РПЦ за преданность избранному им пути и поздравил с годовщиной события.

Подмосковье, добавил он, славится большим количеством намоленных мест, памятников истории и духовной культуры.

«Хотел бы выразить вам особую благодарность за вашу неустанную заботу о сохранении порушенных святынь, возрождении старых и строительстве новых храмов. Спасибо за все, что вы делаете во благо России и Русской православной церкви. В этот праздничный день позвольте пожелать вам неизменной помощи Божией, доброго здоровья и благополучия», - сказал Андрей Воробьев.

Ранее патриарха поздравил президент. Он поблагодарил предстоятеля РПЦ за все его труды на протяжении 15 лет.

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«Вот уже 15 лет вы с честью несете возложенное на вас высокое и ответственное служение, вкладывая все силы и душу в сохранение православных традиций», - сказал глава Подмосковья.

Андрей Воробьев поблагодарил патриарха, отметив, что словом и делом он прививает жителям нравственные идеалы, способствует «воспитанию молодого поколения в любви к родине».

Андрей Воробьев Патриарх Кирилл
01 февраля 2024, 11:26
Мингосуправления Подмосковья: «Почта России» начала тестировать электронные путевые листы
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«Почта России» начала использовать электронные путевые листы в тестовом режиме. Это позволит повысить прозрачность и скорость грузоперевозок, а также сократить объемы бумажного документооборота.

На данный момент электронные путевые листы использует одно автотранспортное предприятие «Почты России». В 2024 году планируется запустить проект на 90 крупнейших автотранспортных предприятиях.

Отмечается, что у «Почты России» один из крупнейших автопарков в стране - более 15 тысяч машин. Только в 2023 году сотрудники выписали почти три миллиона путевых листов.

Внедрение электронных путевых листов - необходимый шаг в сфере автомобильной логистики, который позволит значительно сократить расходы на бизнес-процессы, пересылку, печать и хранение документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил пользу цифровизации госуслуг. Это нововведение сократило число визитов в МФЦ за год почти в пять раз.

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Андрей Воробьев Патриарх Кирилл
01 февраля 2024, 11:18
Подмосковным предпринимателям напомнили о субсидии для выхода на маркетплейсы
Unsplash
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Подмосковные предприниматели могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. В программе участвуют 13 крупных торговых площадок.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, воспользоваться поддержкой может малый и средний бизнеса, а также самозанятые.

«Размер субсидии составит до 500 тысяч рублей и до 50% затрат на оплату комиссии, доставки или продвижения товаров. Данная мера поддержки работает уже четвертый год. За это время ее получателями стали более 560 предпринимателей. Суммарный размер поддержки составил 145 миллионов рублей», - сказала она.

В программе участвуют такие торговые площадки как OZON, Яндекс.Маркет, Авито, СберМегаМаркет и другие.

Узнать подробнее о поддержке можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области Маркетплейсы
01 февраля 2024, 10:56
Госветслужба проверила здоровье животных на овцеводческом комплексе в Серпухове
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Диагностические исследования животных провели в агрокомплексе «Спасский» в Подмосковье. Там содержат свыше 360 овец.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, овцеводческий комплекс находится в Серпухове. Животных там проверяют на инфекционные заболевания и прививают от бешенства.

«За 2023 год в комплексе проведено более 400 лабораторных исследований на инфекционные заболевания и более 100 профилактических вакцинаций, в том числе от бешенства и сибирской язвы. Проведение этих мероприятий позволяет поддерживать эпизоотическое благополучие на территории Московской области», - сказал он.

Помимо овец, в агрокомплексе живут два верблюда, привезенных из Татарстана. Они также прошли клинический осмотр. Сотрудники Госветслужбы отметили, что для животных обустроили комфортные условия, а их рацион включает в себя сено, овощи и зерновые. Благодаря шерсти верблюды устойчивы к морозам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Животные

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