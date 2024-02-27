Минжилполитики Подмосковья напомнило правила использования маткапитала

Квартиру можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке. Важно, что для первичного жилья степень готовности должна быть не менее 70%. Для вторички помещение должно быть пригодным для проживания и не входить в список объектов, подлежащих сносу.

Использоваться материнский капитал при покупки недвижимости можно как с ипотекой, так и без. Без ипотеки средства можно направить на оплату жилья после того, как ребенку исполнится три года, с ипотекой это можно сделать сразу после рождения.

В ведомстве уточнили, что покупатели должны заключить и зарегистрировать договор купли-продажи жилого помещения в ЕГРН, подать заявление о распоряжении средствами маткапитала, а также выделить доли в праве общей собственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».