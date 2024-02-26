26 февраля 2024, 11:38

Минжилполитики Подмосковья напомнило основные правила при переезде в новую квартиру

Unsplash
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За первые шесть месяцев 2023 года количество сделок купли-продажи квартир в новостройках Подмосковья выросло почти на 94%. Министерство жилищной политики Московской области напомнило правила, которые следует помнить при переезде в новую квартиру.

Прежде всего, важно не забыть переоформить лицевой счет и проверить долги по оплате коммунальных счетов. Помимо этого, следует сменить замки, оформить налоговый вычет и добавиться в чат дома, чтобы быть в курсе актуальных событий.

Что касается лицевого счета, то его можно открыть при покупке квартиры в новостройке, либо же переоформить в случае покупки «вторички».

Также владельцам новых квартир напоминают о необходимости заключить договор с управляющей и энергосбытовой компаниями, с поставщиками газа и воды, а также с оператором вывоза ТКО.

Кроме того, при покупке «вторички», необходимо переоформить на себя интернет, телевидение, домофон, парковку и стационарный телефон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

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26 февраля 2024, 11:40
Готовность ЖКХ к весенним паводкам проверили в Рузе и Серебряных Прудах
ГКУ МО "МОС АВС"
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Специалисты аварийно-восстановительной службы Подмосковья «МОС АВС» оценили готовность объектов ЖКХ к весеннему паводку. Проверки прошли в городских округах Руза и Серебряные Пруды.

В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали, что контрольные мероприятия прошли на шести объектах: канализационно-насосной станции № 1 Рузы, водозаборном узле дома отдыха «Лужки» Рузского городского округа, а также КНС, ВЗУ и котельной в Серебряных Прудах.

Проверенные объекты находятся в рабочем состоянии. По периметру зданий убран снег, водоотводящие устройства исправны. Проведены и другие противопаводковые мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Паводки Руза Серебряные пруды
26 февраля 2024, 11:39
Кровли 79 домов капитально отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году
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Капитальный ремонт кровель проведут в 79 многоквартирных домах Солнечногорска до конца года. За соблюдением всех норм и правил проследят эксперты строительного контроля Управления технического надзора капитального ремонта.

Сейчас специалисты ремонтируют двухскатную кровлю дома № 1 на Центральной улице в микрорайоне ЦМИС. Готовность объекта достигла 65%. Строители заменят стропильную систему, утеплят чердачное перекрытие, заменят шиферную кровлю на металлочерепицу и отремонтируют вентиляционные шахты.

«С вопросом о необходимости проведения срочного ремонта кровли дома № 1 по улице Центральной микрорайона ЦМИС активисты дома совместно с представителями управляющей организации „Терем“ обратились на одной из выездных администраций. При формировании краткосрочной программы Фонд капитального ремонта Московской области учел состояние кровли этого кирпичного двухэтажного дома, построенного в 1956 году», - отметила руководитель региональной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Олеся Тыщенко.

Ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов можно на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Ремонтные работы
26 февраля 2024, 11:34
Фельдшер Никита Казаков пополнил штат детской поликлиники в Солнечногорске
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Никита Казаков уже больше года работает фельдшером в Солнечногорске. Раньше он принимал только в кабинете неотложной помощи в детской поликлинике, а теперь обслуживает участок № 6, за которым закреплено более тысячи человек.

Никита Казаков окончил Зеленоградский медицинский колледж. После он пришел на работу в процедурный кабинет Центральной поликлиники Солнечногорска, работал в клинике в Зеленограде и на скорой помощи. Отучившись на фельдшера, он устроился в детскую поликлинику Солнечногорска. Общий медицинский стаж у фельдшера - более восьми лет.

«Я всегда хотел помогать людям. За время работы в кабинете неотложной помощи неоднократно оказывал первую помощь маленьким пациентам. Потеря сознания, судороги на фоне высокой температуры никогда не ставили меня в тупик. Видимо, сказался многолетний опыт работы на скорой помощи, где я в течение пяти лет работал медбратом и фельдшером. Этот опыт многому меня научил», - рассказал Никита Казаков.

Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг или по номеру 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что медики региона смогут получать выплату до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Солнечногорск Медицина
26 февраля 2024, 11:25
Подмосковная Система-112 приняла 85 миллионов вызовов с 2015 года
Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Подмосковная служба спасения начала работать в регионе с июня 2025 года. За этот срок Система-112 приняла более 85 миллионов вызовов.

В первые годы работы служба принимала около 20 тысяч вызовов в день, а сейчас эта цифра составляет уже 35 тысяч. Ежедневно на линии работают около 370 операторов. Они обрабатывают сообщения жителей и передают их ответственным службам.

Почти треть всех поступивших с 2015 года вызовов потребовала реагирования экстренных служб. Самой востребованной оказалась скорая медицинская помощь - за помощью медиков обратились более 22 миллионов раз с 2015 года.

Еще семь миллионов звонков потребовали вызова полиции, в службу пожарной охраны поступило около миллиона обращений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Солнечногорск Медицина

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