Минжилполитики Подмосковья напомнило основные правила при переезде в новую квартиру

Прежде всего, важно не забыть переоформить лицевой счет и проверить долги по оплате коммунальных счетов. Помимо этого, следует сменить замки, оформить налоговый вычет и добавиться в чат дома, чтобы быть в курсе актуальных событий.

Что касается лицевого счета, то его можно открыть при покупке квартиры в новостройке, либо же переоформить в случае покупки «вторички».

Также владельцам новых квартир напоминают о необходимости заключить договор с управляющей и энергосбытовой компаниями, с поставщиками газа и воды, а также с оператором вывоза ТКО.

Кроме того, при покупке «вторички», необходимо переоформить на себя интернет, телевидение, домофон, парковку и стационарный телефон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

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