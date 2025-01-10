Минжилполитики Подмосковья напомнило о новых пошлинах за кадастровый учет

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Теперь за кадастровый учет застройщики должны платить пошлину. Квитанцию необходимо приложить к заявлению на ввод объектов в эксплуатацию.

Для физических лиц пошлина за кадастровый учет составит две тысячи рублей, для юридических - 22 тысячи рублей.

Пошлина за одновременный кадастровый учет и регистрацию права составит шесть тысяч рублей (для физических лиц) или 66 тысяч рублей (для организаций).

Пошлина за кадастровый учет изменений (реконструкцию): тысяча рублей для жителей и две тысячи рублей для организаций.