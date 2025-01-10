10 января 2025, 13:43

Минжилполитики Подмосковья напомнило о новых пошлинах за кадастровый учет

Гранель
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Новые правила кадастрового учета вступили в силу с 1 января 2025 года. Об изменениях сообщило Минжилполитики Подмосковья.

Теперь за кадастровый учет застройщики должны платить пошлину. Квитанцию необходимо приложить к заявлению на ввод объектов в эксплуатацию.

Для физических лиц пошлина за кадастровый учет составит две тысячи рублей, для юридических - 22 тысячи рублей.

Пошлина за одновременный кадастровый учет и регистрацию права составит шесть тысяч рублей (для физических лиц) или 66 тысяч рублей (для организаций).

Пошлина за кадастровый учет изменений (реконструкцию): тысяча рублей для жителей и две тысячи рублей для организаций.

Пошлины
10 января 2025, 14:39
Около 23 тысяч человек посетили выступления команды мотофристайла в Подмосковье
Министерство культуры и туризма Московской области
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Выступления команды мотофристайла FMX13 прошли в Подмосковье в новогодние каникулы. Их посетили 23 тысячи жителей и гостей региона.

Команда FMX13 выступила под руководством самого титулованного фристайл-мотокросс райдера России Алексея Колесникова. Шоу прошли в восьми округах с 30 декабря по 8 января.

Самым популярным оказалось представление в Пушкино, его посетили четыре тысячи человек. Еще по 3,5 тысячи гостей посетили шоу в Подольске и Химках.

В программе представили трюки на специально подготовленных мотоциклах, а также сальто на багги и выступление чемпиона мира по битбоксу Вахтанга.

Спортсмены
10 января 2025, 13:15
Спортивный центр «Лидер» отремонтировали в Богородском округе
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Завершены ремонтные работы в стенах здания спортивной школы олимпийского резерва и на прилегающей территории. Новый, 2025 год, спортивный центр «Лидер» встречает обновленным.

Отремонтированы санитарные узлы и душевые кабины. Здесь обновили настенную плитку, установили реечный потолок, новые светильники и двери. На ремонт здание закрылось в конце октября прошлого года. Работы провели за счет местного бюджета.

Стены учреждения ожидали ремонта больше тридцати лет. Теперь для занимающихся и тренирующихся созданы все необходимые, комфортные условия.

Помимо этого, провели и благоустройство. В центре внимания были установка нового козырька над крыльцом, ремонт ступенек, входной группы, асфальтирование тротуара и обустройство велопарковки. Работы по благоустройству перед центральным входом начались 15 ноября 2024 года. Участок засыпали щебнем и песком, установили бордюры, произвели утрамбовку, уложили асфальт.

Вопрос с самого начала находился на личном контроле депутатского корпуса. Депутат окружного совета депутатов Олег Кобляков вместе контролировал ход капитального ремонта, регулярно выезжая на место.

Депутаты Ремонтные работы Богородский
10 января 2025, 13:09
Веселые старты прошли в Балашихе
местное отделение партии "Единая Россия" в Балашихе
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В Балашихе прошли веселые старты, организованные для спортсменов СШОР «Метеор». Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Крепкая семья» и собрало детей, занимающихся художественной гимнастикой и футболом, а также их родителей, которые пришли поддержать юных талантов.

Депутат Балашихи и член фракции «Единая Россия» Марина Жирова отметила, что такие мероприятия способствуют не только физическому развитию детей, но и укреплению семейных ценностей.

«На нашем празднике были веселые старты. Ребята с удовольствием участвовали в эстафетах, демонстрируя ловкость, скорость и командный дух», - сказала Жирова.

В ходе праздника участники соревновались в различных эстафетах, что создавало атмосферу дружбы и единства. Кульминацией мероприятия стал визит Деда Мороза, который поздравил всех с наступающим Новым годом и вручил сладкие подарки.

Поддержка юных спортсменов и их семей является одной из ключевых задач партийного проекта «Крепкая семья». Данный проект направлен на развитие спорта среди молодежи и пропаганду здорового образа жизни.

Спортсмены Дети Балашиха
10 января 2025, 12:55
Рейд по безопасности дорог вблизи школ провели в Богородском округе
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Вопрос организации безопасности маршрутов к школам находится на особом контроле. В Богородском округе провели рейд, чтобы выявить проблемные участки и устранить недостатки.

Новогодние каникулы закончились и школьники вновь вернулись к учебе. Депутаты Богородского округа продолжают держать на особом контроле вопрос организации безопасных маршрутов к образовательным учреждениям. Продолжаются выездные проверки дорог вблизи школ.

Главный посыл мероприятия - провести мониторинг, выявить проблемные зоны и устранить недостатки.

В ноябре 2024 года по всей стране, в рамках федерального проекта «Безопасные дороги», стартовал проект «Дом-школа-дом», направленный на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и травматизма на дорогах вблизи школ и детских садов.

Депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов Богородского округа Сергей Жулябин провел выездную проверку вблизи Центра образования имени В. Г. Короленко.

Активисты и проверяющие убедились в том, что дорожное движение и пешеходные переходы организованы таким образом, что дети могут безопасно добраться до образовательного учреждения.

Дети Школы Дороги Богородский

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