Минжилполитики Подмосковья напомнило о налоговом вычете при покупке квартиры

При получении налогового вычета через работодателя выплаты предоставляются в том же году, когда покупатели приобрели жилье. Вычет будет предоставлен вместе с зарплатой.

При получении через налоговую вычет можно получить за один раз в полном объеме, но только по окончании года. Для этого надо подать заявление на вычет, декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы в налоговую. Камеральная проверка будет проходить до трех месяцев. Затем вычет перечислят в течение 15 дней.

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