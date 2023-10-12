Минжилполитики Подмосковья и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве

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Программа стартовала в 2016 году и будет действовать до 2033 года. Претендовать на социальную ипотеку могут учителя, врачи, фельдшеры скорой помощи, а также молодые ученые и специалисты.

«Талантливые специалисты - это один из главных ресурсов Подмосковья, наша задача обеспечить их комфортным жильем», - прокомментировала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

За время действия программы льготным жильем обеспечили более 2,8 тысячи специалистов. С помощью «Социальной ипотеки» участники получают от правительства Подмосковья 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса.

«Мы уделяем особое внимание проектам, реализуемым совместно с правительством Московской области», - заключил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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