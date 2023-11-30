Минжилполитики напомнило историю строительства таунхаусов в Подмосковье

Таунхаусы зародились в Англии в XVII веке. Сперва они представляли собой пристройки к родительским домам, предназначенные дворянским детям. В России таунхаусы начали возводить только в конце XX века. А в 1995 году такие дома впервые построили в Подмосковье: под Новогорском, Троицком и Солнечногорском.

Сейчас таунхаусы строят в Красногорске (ЖК «Красногорск парк»), Истре (коттеджный поселок «Кембридж»), Мытищах (ЖК «Экодолье Шолохово»), Подольске (ЖК KASKAD Park) и других округах.

Самыми популярными материалами стен в таунхаусах Московской области являются кирпич и железобетон. Из дерева такие дома почти не строят - в Подмосковье их всего 10 штук.

Лучшие работники социальной сферы Подмосковья с 2016 года получают льготную ипотеку - это стало возможным по инициативе губернатора Андрея Воробьева. С января по сегодняшний день сертификаты передали 296 жителям. В следующем году вручат еще около 300 таких документов.

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