Минздрав Подмосковья рассказал о графике работы больниц в новогодние праздники

Неотложная помощь будет работать в режиме вызовы врача на дом ежедневно с 8:00 до 23:00. Стоматологии также будут работать все дни, кроме 31 декабря, 1, 7, 8 января с 9:00 до 15:00.

Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг «Здоровье» , чат-бот в Telegram, по телефону 122 или лично обратиться в поликлинике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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«Впереди большие праздники, но медицинская помощь может потребоваться в любой день. Поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Стационары и скорая помощь продолжат работу в круглосуточном режиме», - заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.