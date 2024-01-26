26 января 2024, 17:36

Минздрав Подмосковья напомнил способы профилактики ОРВИ у детей

Unsplash
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Острые респираторные вирусные инфекции — это самая распространенная группа заболеваний с похожими симптомами, которые вызываются разнообразными вирусами. Минздрав Московской области перечислил основные способы профилактики ОРВИ у детей. Медики также напоминают, что вовремя сделанные прививки помогут спасти жизнь и здоровье.

Наиболее подверженная группа заражения ОРВИ - дети. К факторам риска развития заболевания относятся: возраст до трех лет, сопутствующие заболевания, нарушения иммунной системы, период адаптации к детскому коллективу, а также вредные привычки родителей.

Профилактика острых респираторных вирусных инфекций должна быть комплексной. Это соблюдение простых защитных мер, вакцинопрофилактика, правильный режим дня и питания, а также закаливание.

Чтобы минимизировать риски заражения ребенка, необходимо следовать простым правилам: не посещать массовые мероприятия в период роста заболеваемости ОРВИ, научить ребенка соблюдать гигиену, использовать индивидуальные средства защиты, соблюдать дистанцию с людьми не менее 1,5 метра, а также следить, чтобы ребенок не пользовался одними тарелками, стаканами и столовыми приборами с другими людьми.

При первых симптомах респираторной инфекции следует остаться дома и обратитесь к врачу. Врачи также обращают внимание, что после контакта с больным ОРВИ для профилактики заболевания можно использовать растворы для орошения носа, содержащие растворы морской соли и капли в нос на основе интерферона.

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Дети Медицина
26 января 2024, 18:31
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 26 января
Unsplash
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Загруженность дорог Подмосковья составляет шесть баллов вечером 26 января. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском и Каширском шоссе.

Кроме того, движение затруднено на Рублево-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском, Щелковском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть аккуратными, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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Пробки Дороги
26 января 2024, 18:22
Число аварий на объектах жизнеобеспечения в Подмосковье снизилось на 5% за неделю
ГКУ МО "МОС АВС"
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За неделю аварийно-восстановительная служба МО «МОС АВС» получила 282 сообщения о технологических сбоях на объектах жизнеобеспечения в Подмосковье. Это на 5% меньше, чем неделей ранее.

Всего за указанный период оперативные группы выполнили 90 выездов в муниципальные образования региона.

Отмечается, что 90 обращений касались теплоснабжения, 86 - горячего и холодного водоснабжения, 104 - обеспечения потребителей электричеством.

С начала года сотрудники «МОС АВС» выполнили 429 выездов, из них рабочие бригады выезжали 173 раза, оперативные группы - 256 раз.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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ЖКХ
26 января 2024, 18:06
Китайские компании создали около 10 тысяч рабочих мест в Подмосковье
Unsplash
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Более 27 миллиардов рублей инвестиций в экономике Подмосковья приходится на Китай. Так, проекты зарубежных компаний позволили создать в регионе около десяти тысяч рабочих мест.

«В перспективе мы ожидаем, что объем инвестиций вырастет вдвое», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

На данный момент в Московской области реализуют пять крупных проектов с китайским капиталом. Например, в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске представлены сразу 170 китайских компаний.

Китайские компании работают в Подмосковье в различных сферах: от производства прицепов до фармакологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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Инвестиции Китай
26 января 2024, 17:54
«Мособлпожспас» проверил безопасность стихийных горок для катаний в Балашихе
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Один из самых популярных видов зимнего отдыха — катание с ледяных горок. Для этого жители часто используют необорудованные склоны во дворах. Подмосковные спасатели напомнили, что такие сооружения могут быть небезопасны.

Как рассказал начальник территориального управления № 6 «Мособлпожспас» Александр Квашнев, для предотвращения несчастных случаев спасатели регулярно проводят профилактические рейды в местах катания с горок. Один из них прошел в Балашихе.

Для безопасного катания склон должен быть прямым и ровным, без ям и кочек, а на пути не должно быть препятствий.

«Также спасатели предупредили любителей активного отдыха о том, что стихийные спуски могут выходить на железнодорожные пути, проезжую часть или замерзший водоем, который в любой момент может проломиться под весом катающегося. Специалисты посоветовали взрослым обсуждать эти правила с детьми и выбирать только оборудованные горки, чтобы зимний отдых не обернулся трагедией», - добавил спасатель.

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Отдых Спасатели

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