Минздрав Подмосковья напомнил способы профилактики ОРВИ у детей

Наиболее подверженная группа заражения ОРВИ - дети. К факторам риска развития заболевания относятся: возраст до трех лет, сопутствующие заболевания, нарушения иммунной системы, период адаптации к детскому коллективу, а также вредные привычки родителей.

Профилактика острых респираторных вирусных инфекций должна быть комплексной. Это соблюдение простых защитных мер, вакцинопрофилактика, правильный режим дня и питания, а также закаливание.

Чтобы минимизировать риски заражения ребенка, необходимо следовать простым правилам: не посещать массовые мероприятия в период роста заболеваемости ОРВИ, научить ребенка соблюдать гигиену, использовать индивидуальные средства защиты, соблюдать дистанцию с людьми не менее 1,5 метра, а также следить, чтобы ребенок не пользовался одними тарелками, стаканами и столовыми приборами с другими людьми.

При первых симптомах респираторной инфекции следует остаться дома и обратитесь к врачу. Врачи также обращают внимание, что после контакта с больным ОРВИ для профилактики заболевания можно использовать растворы для орошения носа, содержащие растворы морской соли и капли в нос на основе интерферона.

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