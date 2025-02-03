Минздрав Подмосковья напомнил преимущества телемедицинских консультаций

Шесть команд КВН выступили во втором этапе «Ха-Ха Лиги» в Дмитрове. Победители поборются за звание лучшей сборной округа.

Мероприятие состоялось в филиале «На Большевистской» ЦДК «Созвездие». На сцене выступили команды «ДиваноДамы», «Рецепт Безе», «Пацаны» из Подмосковного политехнического колледжа, «Тушите свет» от Дмитровского техникума, команда «Улица Маркова» и представители лицея № 4.

Они представили творческие номера в конкурсах «Приветствие», «Разминка» и «Биатлон». Победителем стала команда «ДиваноДамы» с 10,4 балла, второе место заняли «Улица Маркова» и «Пацаны». У них по 10,2 балла.

«В нашем округе КВН пользуется большой популярностью, объединяя талантливых и креативных ребят. С 2020 года это направление активно развивается, демонстрируя впечатляющие успехи: участие в первом туре в Сочи, выход в финал Рязанской лиги, триумф в финале первой Подмосковной лиги и достойные выступления команд в полуфинале Тверской лиги. Наши КВН-щики показывают высочайший уровень мастерства. Их потенциал огромен, и я уверена, что впереди ребят ждут новые яркие победы и достижения», - отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.