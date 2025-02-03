Минздрав Подмосковья напомнил преимущества телемедицинских консультаций
Жителям Московской области доступны телемедицинские консультации. Только с начала года более 30 тысяч человек воспользовались данной возможностью и получили онлайн-консультацию врача после диспансеризации.
«Мы продолжаем развивать телемедицинские технологии в системе здравоохранения региона. Получить онлайн-консультацию могут пациенты, состоящие на диспансерном учете, а также беременные женщины», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Максим Забелин.
На телемедицинских консультациях пациенты также могут продлить электронный рецепт на льготные препараты или обсудить с врачом итоги пройденных обследований. Записаться на онлайн-консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, или по телефону 122.