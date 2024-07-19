Минздрав Подмосковья напомнил о необходимости проверять родинки

В этом году в Сергиево-Посадский филиал Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера обратилась пациентка 1960 года рождения с жалобами на образование на коже бедра. Оно находилось там уже несколько лет, но пять месяцев назад начало увеличиваться в размерах и менять форму, что вызвало беспокойство. По настоянию родных женщина обратилась за консультацией к врачу-дерматологу.

При обследовании специалист выявил признаки злокачественного образования. Это отсутствие симметрии по двум осям, бело-голубая и розовая вуаль и расширенная нерегулярная пигментная сеть. Исследование на специальном аппарате также подтвердило опасения.

Пациентку направили на консультацию к онкологу, который подтвердил диагноз, а после - в Московский областной онкологический диспансер.

«Несмотря на успешное удаление злокачественного образования, женщине необходимо будет регулярно наблюдаться у онколога. В данном случае имеет место быть несвоевременное обращение к специалисту, поэтому не стоит игнорировать изменения на коже», - подчеркнула врач-дерматовенеролог Регина Булдакова.

При появлении новообразований кожи нужно как можно скорее обратиться к врачу-дерматологу. Записаться на прием можно через региональный портал «Здоровье».

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