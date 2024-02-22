Минтранс сообщил о пробках в 8 баллов в Подмосковье вечером 22 февраля
Вечером 22 февраля загруженность дорог в Подмосковье оценили в восемь баллов. Пробки образовались в сторону области на нескольких шоссе и трассах.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение сильно затруднено на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Варшавском, Новорижском, Новорязанском, Калужском, Пятницком, Волоколамском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе, на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и у деревни Павловское.
Водителей призвали соблюдать ПДД, держать дистанцию и не превышать скорость, а также быть особо внимательными вблизи пешеходных переходов.
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