Минтранс Подмосковья внедрит нейросеть для ускоренной проверки документов

«Внедрение элементов искусственного интеллекта в проверку документов и данных заявителей позволит ускорить оказание услуг в среднем на два дня по каждой услуге и в два раза сократить количество отказов», - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что сначала искусственный интеллект привлекут к работе по обработке самых популярных обращений - выдаче разрешений такси и пропусков на МКАД.

В ведомстве пояснили, что сейчас при заявлении на выдачу разрешения такси проверка данных в доверенности на право распоряжение автомобилем и в договоре лизинга проводится вручную. Автоматическая система позволит гораздо быстрее сверять данные и направлять межведомственные запросы для подтверждения подлинности документов.

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