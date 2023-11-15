Минтранс Подмосковья: трасса М-12 стала лучшим инфраструктурным проектом федерального значения
Участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса победил в номинации «Лучший инфраструктурный проект федерального значения» национальной премии. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Церемония награждения прошла на форуме «Транспортная неделя-2023». Скоростная автомобильная дорога М-12 «Восток» - это часть транспортного маршрута «Россия».
Напомним, движение от Москвы до Арзамаса запустили в сентябре 2023 года. Общая протяженность участка превышает 415 километров.
Трасса М-12 «Восток» обеспечит скоростную связь Москвы с другими городами Центральной России и Поволжья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал скоростную трассу М-12 от Москвы до Казани одним из ключевых проектов по развитию дорог.
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