Минтранс Подмосковья спрогнозировал загруженность трасс 8–12 мая

Пробки возможны на Щелковском, Горьковском, Симферопольском и Варшавском шоссе, а также интенсивные транспортные потоки прогнозируются и на других основных магистралях.

«Помимо увеличения числа транспорта, в майские выходные скоростной режим увеличивается в среднем на 10 км/ч, поэтому призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, особенно в черте дачных посёлков и садовых товариществ», - уточнили в ведомстве.

Согласно прогнозам, самым загруженным днем станет 8 мая, пробки возможны уже в районе 17:00. Лучше всего выехать в места отдыха и на дачи в сторону области в обеденное время или в более поздние часы - после 21:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».