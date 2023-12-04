Минтранс Подмосковья составил рейтинг мероприятий по ликвидации пробок
Программа по ликвидации пробок на дорогах Московской области реализуется на территории региона на протяжении нескольких лет. С начала 2023 года специалисты провели около 340 мероприятий по оптимизации движения. Минтранс Подмосковья составил рейтинг из 10 самых эффективных мероприятий по ликвидации пробок.
Отметим, что все работы помогли улучшить дорожную обстановку и избавиться от заторов, где они фиксировались ранее. После завершения благоустройства ведется мониторинг и при необходимости выполняются точечные корректировки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Один из них - скоростная трасса М-12 от Москвы до Казани.
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В Коломне сделали переразметку с добавлением новых полос на пересечениях улиц Октябрьской Революции с проспектом Кирова, а в Пушкино перенесли остановку «Институт» и сделали уширение и переразметку на Институтской улице.
Кроме того, в Одинцове прошли комплексные мероприятия по организации движения на Можайском шоссе, а в Солнечного улучшили организацию движения на трех выездах из деревни Голубое в Москву.
Заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что ликвидировать пробки удается за счет точечных решений. В их число входит нанесение разметки, модернизация и изменение режима работы светофоров.
Среди самых эффективных мероприятий отмечается устройство кругового движения на пересечении улиц 7 Ноября и Первомайской, а также перенастройка светофоров в городе Лосино-Петровский. В Лыткарино произвели устройство кругового движения на пересечении Тураевского шоссе, улиц Парковой и Сафоново. Это позволило в несколько раз увеличить пропускную способность и избавиться от заторов.
Аналогичные работы по устройству кругового движения прошли в Щелкове и Дмитрове. Благодаря благоустройству удалось увеличить пропускную способность и ликвидировать пробки в трех местах, где они фиксировались ранее на регулярной основе.
В Долгопрудном реорганизовали движение на Новом шоссе, убрав избыточную ширину полос, а также скорректировали работу светофора и провели другие работы. В Котельниках у одноименной станции метро перераспределили автобусные маршруты на ОРП, сделали новый выезд для автобусов, а также установили новые остановки.