Минтранс Подмосковья составил рейтинг мероприятий по ликвидации пробок

Отметим, что все работы помогли улучшить дорожную обстановку и избавиться от заторов, где они фиксировались ранее. После завершения благоустройства ведется мониторинг и при необходимости выполняются точечные корректировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Один из них - скоростная трасса М-12 от Москвы до Казани.

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В Коломне сделали переразметку с добавлением новых полос на пересечениях улиц Октябрьской Революции с проспектом Кирова, а в Пушкино перенесли остановку «Институт» и сделали уширение и переразметку на Институтской улице.

Кроме того, в Одинцове прошли комплексные мероприятия по организации движения на Можайском шоссе, а в Солнечного улучшили организацию движения на трех выездах из деревни Голубое в Москву.

Заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что ликвидировать пробки удается за счет точечных решений. В их число входит нанесение разметки, модернизация и изменение режима работы светофоров.

Среди самых эффективных мероприятий отмечается устройство кругового движения на пересечении улиц 7 Ноября и Первомайской, а также перенастройка светофоров в городе Лосино-Петровский. В Лыткарино произвели устройство кругового движения на пересечении Тураевского шоссе, улиц Парковой и Сафоново. Это позволило в несколько раз увеличить пропускную способность и избавиться от заторов.

Аналогичные работы по устройству кругового движения прошли в Щелкове и Дмитрове. Благодаря благоустройству удалось увеличить пропускную способность и ликвидировать пробки в трех местах, где они фиксировались ранее на регулярной основе.

В Долгопрудном реорганизовали движение на Новом шоссе, убрав избыточную ширину полос, а также скорректировали работу светофора и провели другие работы. В Котельниках у одноименной станции метро перераспределили автобусные маршруты на ОРП, сделали новый выезд для автобусов, а также установили новые остановки.