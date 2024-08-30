Минтранс Подмосковья сообщил об изменении расписания электричек Ленинградского направления

Поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково - Ипподром будут следовать по измененному расписанию, часть рейсов отменят. Некоторые поезда на маршрутах Зеленоград-Крюково - Москва, Москва - Тверь и Тверь - Бологое также будут отменены или проследуют без остановок.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на станционных стендах, сайте и в приложении «РЖД Пассажирам».

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