Минтранс Подмосковья сообщил об изменении расписания электричек Ленинградского направления до 29 февраля

Прием заявок на конкурс «Код-Искусственный интеллект» продлится в Московской области до 19 февраля. Победители получат гранты до 10 миллионов рублей на реализацию своих проектов.

Цель конкурса заключается в создании и развитии библиотек в области искусственного интеллекта. К участию принимаются проекты по нескольким направлениям, таким как компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи и другие.

В конкурсе могут принять участие все желающие, обладающие знаниями и опытом создания открытых библиотек (открытого исходного кода), а также гражданством РФ. Количество участников проекта может варьироваться от одного до 10 человек. Размер гранта составит до 10 миллионов рублей, однако каждому грантополучателю будет доступно не более двух миллионов рублей.

В результате реализации проекта будет создана и опубликована открытая библиотека в области искусственного интеллекта. Ей смогут воспользоваться все желающие абсолютно бесплатно. Условия и порядок участия можно найти на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях, которые проводят на территории региона. Список обновляется ежедневно.

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