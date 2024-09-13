Минтранс Подмосковья сообщил об изменении графика электричек Горьковского направления

Технологические работы продлятся с 12:00 13 сентября до 23:00 15 сентября, а также в этот же период 20–22 сентября. В это время железнодорожники уложат новые пути на участке 1,5 километра, проходящем через новые путепроводы.

На время работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В Минтрансе Московской области уточнили, что изменится время отправления и прибытия ряда электричек, количество остановок, а несколько поездов будут отменены.

МЖД просит пассажиров заранее ознакомиться с изменениями на вокзалах, сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

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