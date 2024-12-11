Минтранс Подмосковья сообщил о наиболее загруженных дорогах в декабре

Компания «НПО Экосистема» завершила расширение производства водоочистного оборудования для промышленных и коммунальных нужд. Новый производственный комплекс построили на участке, предоставленном по программе «Земля за 1 рубль» в Солнечногорске.

Предприятие уже получило разрешение на запуск производства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Очередной импортозамещающий проект реализован в Подмосковье при поддержке регионального правительства. Компания „НПО Экосистема“ инвестировала около 140 миллионов рублей в строительство нового производственного комплекса по выпуску водоочистного оборудования на участке, переданном инвестору в аренду по льготной ставке за 1 рубль в год», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания работает в Подмосковье с 2011 года, а завод в Солнечногорске функционирует с 2019 года. Производственные площади нового комплекса составляют десять тысяч квадратных метров. Ожидается, что дополнительно на заводе создадут около 80 рабочих мест.

Генеральный директор компании Андрей Дорошенко отметил, что благодаря программе «Земля за 1 рубль» удалось быстро построить новый цех и контрольно-пропускной пункт. Это позволило значительно увеличить объем выпускаемой продукции, расширить компанию и нанять дополнительный персонал.