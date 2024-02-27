Минтранс Подмосковья разъяснил водителям такси обязанности перед маломобильными пассажирами

В поликлинике № 5 городского округа Мытищи состоится День мужского и женского здоровья. Мероприятие пройдет 2 марта. Бесплатно пройти обследование на рак смогут все желающие старше 18 лет.

Первая акция по выявлению онкологических заболеваний прошла в начале февраля в Центре амбулаторной онкологической помощи. В рамках акции участие приняли более 100 человек. Обследование прошли жители не только Мытищ, но и других городов.

«Для удобства жителей онкоскрининг проведем в субботу с 8:00 до 14:00. Приглашаем всех желающих в возрасте от 18 лет, предварительная запись не нужна. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС», - проанонсировала акцию заместитель главного врача по поликлинической работе Екатерина Суслова.

В течение дня все желающие смогут пройти комплексное обследование и получить консультацию специалистов. Будет проведен забор анализов, кардиограмма, рентгенодиагностика, маммография по показаниям.

«С начала года специалисты Центра амбулаторной онкологической помощи уже диагностировали 50 случаев злокачественных новообразований, у 38 пациентов - на ранней стадии. В основном врачи выявляют рак молочной железы, шейки матки, предстательной железы и органов пищеварения. Онкоскрининг за один день - хорошая возможность проверить здоровье, предотвратить и исключить рак», - отметила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Альбина Табакова.

Результаты обследований и анализов можно посмотреть в личном кабинете на портале «Здоровье».

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