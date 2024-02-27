27 февраля 2024, 19:30

Минтранс Подмосковья разъяснил водителям такси обязанности перед маломобильными пассажирами

Пресс-служба Минтранса МО
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Водители такси в Подмосковье должны предоставлять необходимую помощь маломобильным гражданам в соответствии с законодательством. Минтранс Московской области осуществляет специальный контроль за соблюдением правил при перевозке пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Согласно перечню обязательных требований к перевозчикам, водитель обязан помочь пассажиру сесть и выйти из автомобиля, предусмотреть наличие места для кресла-коляски в багажнике, а также разместить информацию о водителе и компании в салоне такси.

При заказе такси маломобильным пассажирам важно указать наличие инвалидности. Если водитель отказывается предоставить помощь или перевезти собаку-поводыря, можно сообщить об этом по горячей линии. Нарушение закона может повлечь за собой штраф до 30 тысяч рублей для перевозчика (согласно статье 9.13 КоАП РФ).

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Такси Водители
27 февраля 2024, 20:05
Жителям Мытищ напомнили о возможности пройти бесплатный онкоскрининг в округе
Unsplash
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В поликлинике № 5 городского округа Мытищи состоится День мужского и женского здоровья. Мероприятие пройдет 2 марта. Бесплатно пройти обследование на рак смогут все желающие старше 18 лет.

Первая акция по выявлению онкологических заболеваний прошла в начале февраля в Центре амбулаторной онкологической помощи. В рамках акции участие приняли более 100 человек. Обследование прошли жители не только Мытищ, но и других городов.

«Для удобства жителей онкоскрининг проведем в субботу с 8:00 до 14:00. Приглашаем всех желающих в возрасте от 18 лет, предварительная запись не нужна. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС», - проанонсировала акцию заместитель главного врача по поликлинической работе Екатерина Суслова.

В течение дня все желающие смогут пройти комплексное обследование и получить консультацию специалистов. Будет проведен забор анализов, кардиограмма, рентгенодиагностика, маммография по показаниям.

«С начала года специалисты Центра амбулаторной онкологической помощи уже диагностировали 50 случаев злокачественных новообразований, у 38 пациентов - на ранней стадии. В основном врачи выявляют рак молочной железы, шейки матки, предстательной железы и органов пищеварения. Онкоскрининг за один день - хорошая возможность проверить здоровье, предотвратить и исключить рак», - отметила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Альбина Табакова.

Результаты обследований и анализов можно посмотреть в личном кабинете на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в минувшем году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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Здравоохранение Мытищи
27 февраля 2024, 19:53
Площади трех особых экономических зон планируют расширить в Подмосковье
Пресс-служба Мининвеста МО
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Площади трех особых экономических зон планируют увеличить в Подмосковье. Об этом сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках Дня предпринимательства на международной выставке-форуме «Россия».

Екатерина Зиновьева уточнила, что заявки на расширение территорий ОЭЗ «Дубна» и ОЭЗ «Ступино Квадрат» уже подготовлены и сейчас находятся на стадии согласования с Минэкономразвития РФ. Предполагаемый экономический эффект от расширения этих ОЭЗ оценивается более чем в 83 миллиарда рублей инвестиций.

«По ОЭЗ „Исток“ сейчас идет формирование заявки», - добавила Екатерина Зиновьева.

Согласно проекту, территория ОЭЗ «Дубна» будет увеличена на 53,55 гектаров. Новые территории планируется заполнить не менее чем 26 резидентами, инвестиции которых превысят 49 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест достигнет 3,5 тысячи.

Заявка на расширение ОЭЗ «Ступино Квадрат» включает в себя увеличение территории зоны на 183,1 гектаров. После расширения общая площадь ОЭЗ составит 614,4 гектаров. За счет увеличения территории планируется привлечь не менее 67 резидентов, инвестиции которых составят порядка 34 миллиардов рублей.

Екатерина Зиновьева добавила, что планы развитию ОЭЗ «Исток» будут представлены после завершения процесса подготовки заявки.

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Инвестиции Рабочие места
27 февраля 2024, 19:46
Развитие и поддержку бизнеса обсудили на заседании Совета по промышленности в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах состоялось первое в этом году заседание Совета по промышленности под председательством главы городского округа. Встреча состоялась в бизнес-центре «Атриум».

В ходе встречи с главой округа Юлией Купецкой обсудили ключевые аспекты развития и поддержки бизнеса, а также планы совместной работы с представителями предприятий. Рассмотрели с предпринимателями нехватку кадров, которая имеется в сфере образования, ЖКХ, транспорта.

Особое внимание уделили развитию проекта «Производительность труда». Он был одобрен президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

На встрече обсудили важность реализации федерального проекта «Профессионалитет» на территории городского округа Мытищи. Проект предусматривает всестороннее развитие и поддержку среднего профессионального образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Мытищи Бизнес
27 февраля 2024, 18:56
Более 300 подарков от подмосковных предпринимателей разыграли на выставке «Россия»
Автор фото - Сергей Хакимов
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Розыгрыш призов прошел на стенде Подмосковья на выставке «Россия» на ВДНХ в рамках Дня предпринимательства. Посетители получили различные подарки: от косметики до интерьерных свечей.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что в рамках Дня предпринимательства прошли различные мастер-классы, а также был представлен проект «100% Подмосковье».

Программа «100% Подмосковье» и соответствующий онлайн-сервис направлены на поддержку региональных брендов и производителей подмосковных товаров и услуг, обеспечивая различные преимущества и возможности для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и компаний в Московской области.

Более подробную информацию о программе и правилах участия в ней можно найти на портале.

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Инвестиции Поддержка предпринимателей в Московской области Выставка-форум «Россия»

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