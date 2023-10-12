Минтранс Подмосковья рассказал об изменении расписания дальних пригородных поездов Курского направления

Читайте нас в:

Речь идет о дальних пригородных поездах, следующих от и до Серпухова и Тулы. У некоторого транспорта изменится время отправления или прибытия, несколько рейсов выведут из расписания.

Пассажиров просят планировать маршрут заранее. Ознакомиться с расписанием пригородных поездов можно в мобильном приложении или на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. Например, всего до конца года в регионе установят 314 новых остановочных павильона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».