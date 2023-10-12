Минтранс Подмосковья рассказал об изменении расписания дальних пригородных поездов Курского направления
Расписание дальних пригородных поездов Курского направления изменится до 20 октября. Корректировки вызваны строительными работами на мосту через Оку.
Речь идет о дальних пригородных поездах, следующих от и до Серпухова и Тулы. У некоторого транспорта изменится время отправления или прибытия, несколько рейсов выведут из расписания.
Пассажиров просят планировать маршрут заранее. Ознакомиться с расписанием пригородных поездов можно в мобильном приложении или на официальном сайте ЦППК.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. Например, всего до конца года в регионе установят 314 новых остановочных павильона.
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