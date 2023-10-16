Минтранс Подмосковья рассказал об автобусных маршрутах до станций МЦД-3 в Химках

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Станция МЦД «Химки» стала самой популярной у жителей округа. До нее можно добраться на 22 автобусах. По три маршрута курсируют до станций МЦД «Фирсановская» и «Левобережная».

До МЦД «Сходня» доехать можно на одном из девяти маршрутов. Помимо этого, жители Химок могут воспользоваться станцией МЦД «Новоподрезково», расположенной в Москве, до нее можно добраться на трех автобусах.

С полным перечнем автобусов, курсирующих в округе до МЦД, можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».