Минтранс Подмосковья рассказал об автобусных маршрутах до станций МЦД-3 в Химках
С запуском МЦД-3 в Химках запустили автобусы до шести ж/д станций. В региональном Минтрансе заявили, что в округе действуют 37 автобусных маршрутов, курсирующих до станций МЦД.
Станция МЦД «Химки» стала самой популярной у жителей округа. До нее можно добраться на 22 автобусах. По три маршрута курсируют до станций МЦД «Фирсановская» и «Левобережная».
До МЦД «Сходня» доехать можно на одном из девяти маршрутов. Помимо этого, жители Химок могут воспользоваться станцией МЦД «Новоподрезково», расположенной в Москве, до нее можно добраться на трех автобусах.
С полным перечнем автобусов, курсирующих в округе до МЦД, можно на сайте.
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