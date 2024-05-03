Минтранс Подмосковья рассказал о работе транспорта в Пасху

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Почти 70 автобусных маршрутов «Мострансавто», следующих до областных храмов и церквей, будут работать до трех часов ночи. ЦППК назначит дополнительные остановки на Павелецком, Белорусском, Рижском и Казанском ж/д направлениях.

«По традиции, в честь Святой Пасхи, для обеспечения комфорта жителей и гостей Подмосковья продлеваем режим работы автобусных маршрутов, проходящих вблизи православных храмов и церквей», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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