31 января 2024, 17:03

Минтранс Подмосковья рассказал о программе занятий МЖД для школьников по профилактике травматизма

МЖД
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Сотрудники МЖД проведут уроки по безопасности на железной дороге для школьников. Занятия направлены на снижение детского травматизма, рассказали в подмосковном Минтрансе.

Уроки проходят на базе четырех подразделений Московского учебного центра профессиональных квалификаций МЖД. Для отработки знаний на практике там работают специальные тренажеры с манекенами для оказания первой помощи. С их помощью школьники могут в интерактивной форме узнать, к чему приводит нарушение правил безопасности. В прошлом году занятия в центрах посетили 600 человек.

Образовательную программу также подготовили для педагогов общего, среднего профессионального и дополнительного образования. Такое обучение уже прошли 800 учителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев озвучил планы по закупке новых автобусов в 2024 году.

В этом году регион закупит более тысяч машин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Поезда
31 января 2024, 17:05
Более 28 тысяч человек посетили парк Толстого в Химках на прошлой неделе
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Парк Толстого в Химках стал четвертым в рейтинге самых посещаемых парков Подмосковья. Только за прошлую неделю его посетили более 28 тысяч человек. Это уже третий раз в этом году, когда парк входит в топ самых посещаемых локаций Подмосковья.

Парк Толстого регулярно становится лидером рейтинга Министерства благоустройства Московской области. На прошлой неделе зону отдыха посетило 28 105 человек. Это на тысячу больше, чем показатель позапрошлой недели. Самым популярным метом парка является колесо обозрения. С начала зимнего сезона на аттракционе прокатилось более трех тысяч человек. Его установили в рамках большой реконструкции парка Толстого по программе «Формирование комфортной городской среды».

С начала зимнего сезона парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек. В сравнении с показателем прошлого года посещаемость парков Московской области увеличилась почти на 400 000 человек. В будние дни парки посещали в среднем 170 тысяч человек, а в выходные - 430 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. При помощи портала можно выбрать досуг на любой вкус, и спланировать интересные выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Парки
31 января 2024, 17:00
Энергетики завершили подготовку дома для переселенцев из ветхого жилья в Вербилках
ПАО «Россети Московский регион»
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Специалисты «Россети Московский регион» завершили строительно-монтажные работы по электроснабжению четырехэтажного четырехсекционного многоквартирного дома в Талдомском городском округе. Он расположен на Заводской улице в Вербилках и рассчитан на 100 семей.

Для обеспечения электроснабжения дома сотрудники компании возвели трансформаторную подстанцию мощностью шесть киловольт с двумя трансформаторами по 250 кВА, один из которых является резервным.

Кроме того, специалисты провели прокладку около 100 метров воздушной линии до основной подстанции 35/6 кВ «Фарфоровая», которая является источником основного питания.

В результате новый социально значимый объект будет обеспечен мощностью в 190 кВт, которую предоставят по мере готовности заявителя. Работы проводятся в рамках реализации федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 100 квартир в аварийных домах Солнечногорска расселят к началу лета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество Аварийное жилье
31 января 2024, 16:37
Более 60 рабочих мест появится на новом кузовостроительном заводе в Электростали
«ТК ЛИФТ»
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Новый контейнеро- и кузовостроительный завод полного цикла построят в Электростали. Производство позволит увеличить объемы выпуска продукции компании «Торг-Комс» примерно в три раза.

«В запуск производства, которое будет оснащено новейшим оборудованием, компания инвестирует 250 миллионов рублей, создав более 60 новых рабочих мест для жителей Электростали. Для реализации проекта она приобрела земельный участок площадью два гектара», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По словам генерального директора компании Владимира Локтионова, на предприятии запустят три производственные линии по изготовлению контейнеров под мультилифт, контейнеров с открытым верхом, а также кузовов для спецтехники. Открыть новый завод планируют уже в мае 2024 года.

В рамках масштабного расширения своего производства компания «Торг-Комс» приступила к строительству еще одного предприятия на земле за 1 рубль. Инвестиции в проект составят более 111 миллионов рублей. Запуск производства также запланирован на 2024 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Электросталь
31 января 2024, 16:36
Деятелям культуры и молодым авторам Подмосковья присудили стипендии губернатора
Министерство культуры и туризма Московской области
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Стипендии губернатора Андрея Воробьева присудили молодым авторам и деятелям искусств в Подмосковье. Выплаты поступят в первом квартале 2024 года.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства» победили жители Орехово-Зуева, Наро-Фоминска, Красногорска, Люберец и Серпухова.

Талантливые номинанты будут получать ежеквартальную стипендию в размере 60 тысяч рублей на создание выставок, спектаклей, концертных программ, а также литературных произведений.

В числе губернаторских стипендиатов названы Владислав Бахревский, Евгения Комарова, Екатерина Семенова, Дмитрий Тарасов и Евгений Чигрин.

Не обошли вниманием и молодых, начинающих авторов. Так, в номинации «Молодой талантливый автор Московской области» победили жители Подмосковья из Наро-Фоминска, Королева, Коломны, Серпухова, Люберец, Долгопрудного.

Алексей Асеев, Егор Балеев, Виолетта Гусева, Вероника Ионова, Глеб Моисеев, Екатерина Ларина, Алексей Сысоев, Анна Турпанова, Алина Шаматова, Матвей Сидоркин получат 30 тысяч рублей ежеквартально на создание авторских песен, граффити, выставок, спектаклей, а также хореографических постановок.

Со всеми победителями Министерство культуры и туризма Московской области заключит соглашения о предоставлении и расходовании стипендий. Выплаты стартуют с первого квартала 2024 года.

Губернаторская программа Подмосковья Выставки Писатели

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