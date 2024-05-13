Минтранс Подмосковья: расписание ряда электричек изменится в мае

В это время у части пригородных поездов на участках Москва - Тверь и Москва - Конаково изменится расписание, при этом, часть поездов на участке от Зеленограда-Крюково до Твери отменят.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».