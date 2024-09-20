Минтранс Подмосковья: расписание поездов ряда направлений изменится в выходные

На Савеловском и Белорусском направлениях до 07:30 утра интервалы движения увеличатся до 20 минут, также скорректируют остановки. Часть поездов не будет останавливаться на станциях Беговая и Тестовская.

После 19:00 на Савеловском направлении интервалы увеличатся до 15 минут, после 23:00 - до часа. На Белорусском направлении после 22:30 интервалы составят 20-30 минут.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

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